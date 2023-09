Regensburg: Torwart über RWE-Fans - "Mega Respekt, mega Fans und einfach eine super Stimmung"

Rot-Weiss Essen und der SSV Jahn Regensburg trennten sich torlos. Die Gäste durften sich allen voran bei Felix Gebhardt für den Punkt bedanken.

Es war die 70. Minute, als Rot-Weiss Essen gegen den SSV Jahn Regensburg in einem einseitigen Spiel, das RWE beherrschte, in Führung gehen konnte.

Schiedsrichter Martin Speckner zeigte nach einem vermeintlichen Foulspiel von Jahn-Torwart Felix Gebhardt an Torben Müsel auf den Elfmeterpunkt. Nach kurzer Rücksprache mit seinem Linienrichter zog Speckner die Entscheidung zurück. Kein Elfmeter für Rot-Weiss Essen und am Ende auch kein Sieg. Es blieb trotz der großen Überlegenheit der Hausherren beim torlosen Remis.

Klar: Die Regensburger konnten nach der Partie mit dem Punkt sehr gut leben. Es war ein Punktgewinn. Und: Die Bayern bleiben auch nach dem 6. Spieltag ungeschlagen - zwei Siege und vier Remis stehen zu Buche.

"Matchwinner" Felix Gebhardt befand im "Magenta"-Interview ebenfalls, dass der Zähler in Essen sehr wertvoll werden könnte. Er äußerte sich auch zu der strittigen Elfmeterszene.

Gebhardt: "Ich habe erst den Ball berührt und dann den Essener Spieler. So war mein Gefühl. Es war für mich kein Elfmeter. Zumindest vom Gefühl her in dieser Situation."





Der 21-jährige Regensburger Torwart meinte weiter: "Das war ein riesen Kraftakt. Wir haben alles reingeworfen. Da kann man uns nichts vorwerfen. Bei 27 Grad Celsius und einer über siebenstündigen Busfahrt ist das schon in Ordnung. Diesen Punkt nehmen wir aus Essen gerne mit."

Gebhardt, der in dieser Saison erst vier Gegentreffer kassierte, zeigte sich von der Kulisse an der Hafenstraße - 16.727 Fans, darunter rund 250 Regensburger, waren im Stadion - beeindruckt. Gebhardt: "Ja, das ist einfach unfassbar. Ich durfte das schon letztes Jahr mit Halle erleben. Da war das schon beeindruckend. Aber das war im Januar bei minus elf Grad Celsius. Da ist das noch einmal etwas anderes. Es war schön, das jetzt bei diesem Wetter zu erleben. Mega Respekt, mega Fans und einfach eine super Stimmung."