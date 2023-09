Preußen Münster: Dritte Pleite - "In der 3. Liga braucht es mehr"

Der SC Preußen Münster scheint noch nicht gänzlich in der 3. Liga angekommen zu sein. Drei von fünf Spielen wurden verloren.

Nach dem 0:0 zum Auftakt gegen Borussia Dortmund II, dem 0:4 bei Arminia Bielefeld, dem 3:1-Sieg gegen Ingolstadt und dem 0:1 bei Rot-Weiss Essen musste der SC Preußen Münster wieder eine Niederlage einstecken.

Gegen den SV Waldhof Mannheim unterlag der Aufsteiger vor fast 10.000 Fans an der heimischen Hammer Straße mit 1:3. Dabei war der SCP gar nicht viel schlechter als Mannheim. Aber in einer Kategorie, der Chancenverwertung, waren die Adlerträger klar unterlegen.

Das bemerkte auch Preußen-Aufstiegstrainer Sascha Hildmann und sagte nach der dritten Niederlage im fünften Saisonspiel: "Wir müssen einfach Tore schießen und dürfen nicht so einfache Gegentore bekommen. Da müssen wir uns straffen! Der spielerische Ansatz ist gut, aber in der 3. Liga braucht es mehr."

Jetzt geht es erst einmal in die zweiwöchige Länderspiel-Pause. Vielleicht ein guter Moment für die Münsterländer, um in eine tiefe Analyse zu gehen und die Wunden zu lecken.

So sieht es auch Innenverteidiger Thomas Kok: "Wir schauen weiter von Spiel zu Spiel, nicht auf die Tabelle. Wir müssen wieder analysieren, was wir besser machen müssen. Hoffentlich können wir in 14 Tagen dann eine bessere Leistung zeigen und wieder drei Punkte einfahren."

Nach der Länderspiel-Pause geht es für Preußen Münster am Samstag (16. September, 14 Uhr) beim SV Sandhausen weiter.

Die Statistik zum Spiel

SC Preußen Münster: Schulze Niehues – Koulis, Kok, Hahn – Kyerewaa, Mrowca (71. Wooten), Preißinger (83. Heil), Deters (55. Böckel) – Bouchama (55. Ghindovean) – Batmaz, Wegkamp (55. Grodowski)

SV Waldhof Mannheim: Hawryluk – Albenas (79. Carls), Riedel, Sechelmann (71. Seegert), Jans – Wagner, Lockl (71. Rieckmann) – Arase, Bexter Bahn, Gouras (62. Abidafe) – Sohm (62. Hermann)

Schiedsrichter: Cristian Ballweg

Tore: 0:1 Wagner (45.+2), 0:2 Sohm (54.), 1:2 Grodowski (57.), 1:3 Hermann (77.)

Gelbe Karten: Preißnger / Sechelmann

Zuschauer: 9.922