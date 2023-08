Arminia Bielefeld: Ausrufezeichen - 46-facher Bundesligaspieler kommt

Vorletzter Tag der Transferperiode. Und Arminia Bielefeld hat noch einmal aufhorchen lassen.

Am Freitag endet die Transferperiode des Sommers. Und Drittligist Arminia Bielefeld hat vor dem Auswärtsspiel (Sonntag, 3. September, 19:30 Uhr) bei Viktoria Köln noch einmal kräftig auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Die Ostwestfalen sicherten sich die Dienste von Noah Sarenren Bazee, der vom Bundesligisten FC Augsburg nach Bielefeld wechselt. Seit 2019 spielte er für die Fuggerstädter, damals kam er für eine Ablösesumme von 1,7 Millionen Euro von Hannover 96 zum FCA.

46 Partien bestritt er in der Bundesliga (zwei Tore, vier Assists), zuletzt hatte er immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Nun der Neuanfang in Bielefeld.

„Noah hat außergewöhnliche Veranlagungen, die er durch verschiedene Verletzungen leider zuletzt nicht konstant nachweisen konnte. Wir sind überzeugt davon, dass er durch intensives Training und regelmäßige Einsatzzeiten sein ganzes Potenzial wieder abrufen wird. Mit seinen Fähigkeiten im Dribbling, seiner Geschwindigkeit und seiner Torgefahr bringt er zusätzliche Elemente in unser Offensivspiel ein“, erklären Bielefelds Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und Cheftrainer Mitch Kniat.

Ich will wieder mit Freude Fußball spielen Noah Sarenren Bazee

Noah Sarenren Bazee erklärte nach seiner Vertragsunterschrift in Bielefeld: „Ich habe in unseren Gesprächen viel Vertrauen gespürt. Michael Mutzel und Mitch Kniat haben mir aufgezeigt, was sie mit mir vorhaben und was sie von mir erwarten. Daraus entwickelte sich schnell bei mir die Überzeugung, für Arminia Bielefeld spielen zu wollen und hier mein Bestes zu geben. Ich will wieder mit Freude Fußball spielen.“

Was nach dem Abstieg in die 3. Liga auch für die Arminia gilt. Bisher war der Start in die Liga durchwachsen. Es gibt nach vier Partien zwei Niederlagen, ein Remis und einen Sieg, der es aber in sich hatte, denn hier wurde Preußen Münster aus dem Stadion gefegt.

Nun soll Sarenren Bazee dafür sorgen, dass es wieder vermehrt Fußballfeste bei der Arinia zu feiern gibt.