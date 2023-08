Preußen Münster: Durchgespielt trotz Außenbandriss - Schad hat "fast nichts gespürt"

Schon früh im Derby gegen Arminia Bielefeld (0:4) zog sich Dominik Schad einen Außenbandriss im Knie zu. Der 26-Jährige spielte jedoch durch und wurde von der Diagnose überrascht.

Bereits vor dem 3:1-Erfolg über den FC Ingolstadt ereilte den SC Preußen Münster die Hiobsbotschaft: Nach Marc Lorenz (Wadenverletzung) und Dennis Grote (Kreuzbandriss) fällt auch Dominik Schad für längere Zeit mit einem Außenbandriss im rechten Knie aus.

Zugezogen hatte sich der Flügelspieler die Verletzung beim 0:4 im Derby gegen Arminia Bielefeld bereits früh in der ersten Halbzeit, wie der Neuzugang vom 1. FC Kaiserslautern gegenüber der BILD erklärte. Dennoch stand er über die volle Distanz auf dem Rasen – „Weil ich fast nichts gespürt habe.“

Der MRT-Termin im Anschluss sei „eigentlich eher als Routine gedacht“ gewesen. „Leider waren die Bilder der Untersuchung so eindeutig wie unsere Niederlage bei Arminia.“ Auch wenn das Knie nicht wirklich angeschwollen war, das Außenband war durch.

Schad rechnet mit "vier bis sechs Monaten Pause"

Weitere Untersuchungen sollen nun erfolgen, doch auch Schads Arzt des Vertrauens gehe davon aus, dass eine Operation nötig sein wird. Schad erklärte: „Ich kalkuliere mal zwischen vier und sechs Monaten Pause. Eventuell ließe sich eine Operation umgehen und die Verletzung konservativ behandeln. Doch das wäre mit einem Risiko verbunden. Sollte nämlich das Knie danach noch einmal wegknicken, würden wahrscheinlich die Kreuzbänder in Mitleidenschaft gezogen. Das wollen wir natürlich auf jeden Fall vermeiden.“

Entsprechend soll die OP „so zeitnah wie möglich“ stattfinden. Die anschließende Reha will der Neuzugang in seiner neuen Heimat Münster beginnen. „Mein Ziel ist es, mit Beginn der Vorbereitung auf die Rückrunde ins Mannschaftstraining einzusteigen. Bis dahin werde ich hart an meinem Comeback arbeiten und mich nebenbei etwas intensiver um mein Studium kümmern“, kündigte der BWL-Student an.

Mindestens die erste Saisonhälfte müssen seine Preußen also ohne den Mann mit der Zweitliga-Erfahrung von 17 Spielen auskommen. Am Dienstagabend funktionierte das jedoch gut. „Keine Frage, das war tolles Spiel von uns. Auch wenn die erste Hälfte mit den vielen vergebenen eigenen Chancen und dem 0:1-Rückstand sehr an Bielefeld erinnerte. Aber die Jungs haben nie aufgegeben und immer weiter gemacht. Das zeigt, welche Moral wir haben.“

Diese wird es auch am Sonntag (19.30 Uhr) brauchen. Dann ist der SCP zu Gast bei Rot-Weiss Essen.