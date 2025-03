VfL Bochum II siegt souverän, festigt die Tabellenführung. Trainer Heiko Butscher lobt, sieht gegen Preußen Münster II ein "Top-Drei-Spiel", sein Gegenüber kritisiert sein Team.

Die Zweitvertretung des VfL Bochum hat sich von der Niederlage im Oberliga-Westfalen-Restrundenauftakt bei der SpVgg Vreden nicht beeindrucken lassen, marschiert nach dem jüngsten 3:0-Sieg im Duell der Zweitgarnituren gegen SC Preußen Münster II allein auf weiter Flur an der Tabellenspitze.

VfL-Trainer Heiko Butscher war sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Schützlinge. "Es war ein fast perfektes Spiel, wir haben alle Spielphasen gut beherrscht, als Team sehr gut verteidigt und vor allem mit Ball hervorragende Lösungen gefunden", lobt der 44-Jährige, der den VfL Bochum vergangenen Sommer als Interimscoach vor dem Bundesliga-Abstieg bewahrte.

Nach einem sehenswerten, toll herausgespielten Treffer durch Luca Bernsdorf (25.) gingen die Gäste aus Bochum in Führung. "Das verteidigen wir nicht gut, sind zu verantwortungslos", kritisiert SCP-Trainer Kieran Schulze-Marmeling. Münster hatte vor der Pause durch Ben Wolf und Top-Torjäger Luca Steinfeldt, der schon 18 Mal ins Schwarze traf, die große Chance auf den Ausgleich, doch auch die Latte rettete die Pausenführung des VfL.

Nach dem Seitenwechsel war der Tabellenführer aus Bochum das klar bessere Team, nutzte zwei Fehler im Münsteraner Aufbauspiel zu einem Doppelschlag durch Jean-Phillippe Nana (56.) und Lizenzspieler Niklas Jahn (63.). Schulze-Marmeling fand deutliche Worte, er war sehr unzufrieden mit den zweiten 45 Minuten seiner Mannschaft: "Diese Fehler passieren uns aktuell einfach zu häufig. Mit allem danach war ich nicht zufrieden. Wir waren gebrochen und hatten keinerlei Glauben mehr an unsere Stärken. Das fand ich schade, das habe ich den Jungs auch gesagt.“

Bochum dominierte die zweite Hälfte nach Belieben, entsprechend anders war die Stimmungslage bei Butscher: "Das war eines unser Top-Drei-Spiele", hob er lobend hervor und ergänzte: "Vor allem konnten wir auch von der Bank Druck erzeugen. Wir hatten eine hohe Laufbereitschaft, waren sehr agil, haben hoch gepresst, waren gegen den Ball eklig."

Schulze-Marmeling sagte anerkennend: "Ein verdienter Sieg für Bochum, sie sind als Mannschaft auf einem anderen Stand als wir. Trotzdem hätte ich mir, unabhängig vom Ergebnis, gerade hintenraus eine bessere Leistung gewünscht."

Der VfL hat sich nach der überraschenden Auftaktniederlage wieder gefangen, hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen. Elf Punkte liegen zwischen Bochum und Top-Verfolger Sportfreunde Siegen. Aber Bochum sollte gewarnt sein: Auch Siegen macht seine Hausaufgaben, schlug den VfL im direkten Duell und verlor zuletzt im September (!) vergangenen Jahres ein Ligaspiel. Außerdem haben die Sportfreunde vier Spiele Rückstand auf den Tabellenführer aus Bochum und könnten damit, sollten sie alle gewinnen, an Bochum vorbeiziehen. Wobei die ersten beiden Teams aufsteigen.

VfL Bochum II empfängt am kommenden Sonntag (16. März, 15 Uhr) die kriselnde Spvgg. Erkenschwick - wegen der Partie der Profis gegen Eintracht Frankfurt allerdings abweichend in der Mondpalast Arena in Herne. Die Münsteraner treffen in der Liebelt-Arena auf Tabellennachbar Lippstadt.