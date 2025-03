Nach elf Jahren beim SC Preußen Münster wechselt Mika Keute, Stammspieler bei der Preußen-Zweitgarnitur, zum Stadt- und Ligarivalen vom 1. FC Gievenbeck.

Die beiden Münsteraner Klubs 1. FC Gievenbeck und sein großer Nachbar SC Preußen Münster stehen in ständiger Verbindung, tauschen untereinander häufig Spieler aus - eine naturgegebene Transferachse in Münster.

Ein weiteres eindrucksvolles Beispiel ist Mika Keute, ein absoluter Stammspieler der Münsteraner Zweitvertretung, der sich nun dem Stadtkonkurrenten aus Gievenbeck anschließt. Der 21-Jährige wechselte bereits 2014 in die U12 des SC Preußen Münster, durchlief dort sämtliche Jahrgänge, bis er sich nach elf Jahren nun dem ambitionierten Stadtrivalen aus dem Münsteraner Westen anschließt.

Der 1. FC Gievenbeck setzt sich zur Zeit mit den Regionalliga-Modalitäten auseinander, plant langfristig und hat große Ziele. Da passt der Transfer vom erst 21-jährigen Keute perfekt ins Schema. Im Durchschnitt ist der Kader 24,3 Jahre jung. "Mika passt absolut in unser Anforderungsprofil", sagt auch Gievenbecks neuer sportlicher Leiter Jens Truckenbrod.

Sein Vorgänger, Carsten Becker, pflichtet ihm bei: "Nach elf Jahren Preußen ist es für Mika an der Zeit für die nächsten Schritte in seiner Entwicklung. Gerade in den beiden Seniorenjahren in der Oberliga hat er gezeigt, dass er trotz seines jungen Alters ein Leader für den FCG werden kann.“

Das direkte Duell zwischen den beiden Stadtrivalen konnte der 1. FCG zuletzt für sich entscheiden. Keute startete für das spätere Verliererteam vom SC Preußen Münster, erinnert sich an die hitzigen Duelle und freut sich auf die zukünftigen Derbies: „Jedes Spiel war umkämpft und spannend. Ab Sommer stehe ich dann auf der Gievenbecker Seite und werde versuchen, diese Duelle zu gewinnen.“ In der Tabelle hat Gievenbeck drei Punkte Vorsprung vor Preußen Münster II, war vor einigen Wochen sogar noch im Aufstiegsrennen involviert.

Keute freut sich auf die neue Herausforderung in einer ersten Mannschaft statt einer Zweitgarnitur: "Ich sehe in Gievenbeck die für mich perfekte Chance, in einer ersten Herrenmannschaft zu spielen und hier den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen", sagt der Sechser. Das FCG-Trainerduo aus Torsten Maas und Steffen Büchter sieht seine Stärken in der körperlichen Präsenz, seinen kommunikativen Fähigkeiten und seiner Führungsqualität.

Keute ist nach Felix Ritter, Fabian Witt und Malte Wesberg - die allesamt ebenfalls von einem Münsteraner Verein, der Westfalia Kinderhaus, zu Gievenbeck wechselten - bereits der vierte Sommerneuzugang des 1. FC Gievenbeck. Das Muster ist eindeutig: Gievenbeck sucht junge Spieler aus der unmittelbaren Umgebung, die bestenfalls langfristig helfen können.