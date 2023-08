MSV Duisburg: Nach Verletzungen - Zebras legen wohl mit Spieler aus der Bundesliga nach

Die Saison 2023/2024 konnte für den MSV Duisburg kaum schlechter starten. Nur ein Punkt aus zwei Spielen, inklusive zwei schwerverletzten Spielern. Ein weiterer Zugang soll folgen.

Der MSV Duisburg muss für einige Monate auf seine Flügelzange Niklas Kölle und Thomas Pledl verzichten. Beide Offensivspieler zogen sich eine Schulterverletzung - Kölle in Freiburg II (1:1), Pledl gegen 1860 München (0:3) - zu und werden lange fehlen. Sie werden dem MSV wochen- wenn nicht sogar monatelang nicht zur Verfügung stehen.

Wie "Sky" nun berichtet, wollen die Duisburger nun noch einmal personell nachlegen. Das Objekt der Begierde: Tim Köther vom 1. FC Heidenheim. Beim Bundesliga-Aufsteiger kommt der Flügelflitzer nicht zum Einsatz und könnte beim Drittligisten Spielpraxis sammeln.

Der 22-jährige Flügelflitzer bestritt nur eine Partie in der Aufstiegssaison der Heidenheimer und stand auch am 1. Spieltag der 1. Bundesliga-Saison für den FCH nicht auf dem Rasen. Aber Köther besitzt in Heidenheim noch einen Vertrag bis zum Sommer 2025. So dass bei einem Wechsel nach Duisburg wohl nur ein Leihgeschäft infrage kommen würde.

Köther wechselte im Sommer 2022 von Fortuna Düsseldorf nach Heidenheim. Für die Fortuna-Profis bestritt er nur ein Spiel und war in der Regionalliga-Reserve der NRW-Landeshauptstädter im Einsatz - und das sehr erfolgreich.

Flink und dribbelstark, so agierte Köther in der 4. Liga und kann starke Zahlen vorweisen: 53 Spiele, sieben Tore und 14 Vorlagen. Nicht nur Heidenheim, auch viele andere Zweitligisten waren im Sommer 2022 an Köther dran. Doch nach einer verkorksten Spielzeit ohne Wettkampfpraxis dürfte ihm der Gang in die 3. Liga zum MSV Duisburg wohl sehr guttun. Duisburg und Heidenheim sollen sich laut "Sky" schon einig sein, jetzt muss nur noch Köther entscheiden, ob er aus einem Bundesliga- in einen Drittliga-Kader wechseln will.

Der MSV Duisburg spielt am Dienstagabend (22. August, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) beim Halleschen FC. Die Mannschaft von Torsten Ziegner peilt dann, noch ohne Tim Köther, den ersten Saisonsieg an.