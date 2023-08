Preußen Münster: So soll es mit dem ersten Saisonsieg klappen, Neuzugang fällt aus

Viel Zeit zum Hadern bleibt Preußen Münster nach dem 0:4 gegen Arminia Bielefeld nicht. Schon am Dienstag kommt der FC Ingolstadt.

Nach dem Aufstieg in die 3. Liga ist Preußen Münster noch sieg- und torlos. Nach einem 0:0 gegen Borussia Dortmund II zum Auftakt und dem 0:4 gegen Arminia Bielefeld am vergangenen Wochenende bietet sich schon am Dienstag die Gelegenheit, das zu ändern: Der FC Ingolstadt kommt in der Englischen Woche an die Hammer Straße (19.30 Uhr, RS-Liveticker).

Während der FCI gegen den Halleschen FC am Samstag den ersten Saisonsieg einfuhr (4:0), geriet Münster gegen Absteiger Bielefeld unter die Räder. "In Bielefeld war es eine krasse Situation", sagte Trainer Sascha Hildmann in einer Medienrunde am Dienstag im Rückblick auf die Pleite. "In allen Statistiken liegen wir vor Bielefeld, nur das Ergebnis spricht gegen uns."

Eine "blutige Nase" haben sich die Adlerträger gegen die Arminia geholt, so Hildmann, der seine Spieler im Anschluss "zornig" erlebt hatte. "Das soll auch so sein - und das müssen wir morgen auf dem Platz lassen."

Und wie soll es dann klappen mit dem Toreschießen und Siegen? "Wir müssen morgen Abend über 95 Minuten wach sein, das ist auch eine Qualität und das wird Ingolstadt uns abverlangen", sagt Hildmann. Ingolstadt habe gegen Halle sehr hoch angegriffen und gepresst. "Darauf müssen wir achten. Wir müssen weiter mutig sein, aber vor allem auch clever."

Und dabei will der 51 Jahre alte Coach "frische Kräfte bringen" - mit Blick auf das folgende Duell gegen Rot-Weiss Essen am Sonntag (19.30 Uhr, RS-Liveticker), aber auch aus anderen Gründen: "Die Jungs, die in Bielefeld reingekommen sind, haben es auch gut gemacht. Dazu hat am Samstag nicht jeder eine gute Leistung gezeigt."

Keine Option für einen Einsatz ist neben den verletzten Routiniers Dennis Grote und Marc Lorenz Außenspieler Dominik Schad. Der Neuzugang, der an den ersten beiden Spieltagen zur Startelf gehörte, hat sich gegen Bielefeld eine Knieverletzung zugezogen und wird ausfallen.