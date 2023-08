Preußen Münster: Kapitäns-Entscheidung gefallen - Neuzugang im Mannschaftsrat

Preußen Münster hat seinen Kapitän für die neue Saison verkündet. Beim Drittliga-Aufsteiger bleibt alles wie gehabt.

Was Preußen Münster am Abend verkündete, ist keine große Überraschung: Marc Lorenz wird die Adlerträger nach dem Aufstieg in die 3. Liga weiterhin als Kapitän aufs Feld führen.

Das teilte SCP-Trainer Sascha Hildmann der Mannschaft am Mittwoch mit. Der 35 Jahre alte Linksverteidiger übte dieses Amt bereits in der vergangenen Saison aus. Thomas Kok übernimmt die Rolle des Stellvertreters.

"Ich bin sehr stolz Kapitän dieser Mannschaft zu sein und sie auch in der 3. Liga aufs Feld zu führen", wird Lorenz vom Klub zitiert. "Die erneute Berufung ist eine Bestätigung für meine Arbeit in der letzten Saison und ich bedanke mich für das Vertrauen."

Der gebürtige Münsteraner gilt als Identifikationsfigur bei den Preußen. Er spielte bereits in der Jugend und von 2009 bis 2011 an der Hammer Straße. Vor einem Jahr kehrte er vom Karlsruher SC zurück zu seinem Heimatverein.

Zudem verkündete Münster, welche Spieler dem fünfköpfigen Mannschaftsrat von nun an angehören. Neben Lorenz und Kok kümmern sich Thorben Deters, Shaibou Oubeyapwa und mit Sebastian Mrowca auch ein Neuzugang um die Führung des Teams.

Damit sind auch diese Fragen rechtzeitig vor dem Start der neuen Saison geklärt. Das erste Spiel nach dem Aufstieg bestreitet das Hildmann-Team am Samstag (14 Uhr), wenn die U23 von Borussia Dortmund im Preußenstadion gastiert.

Preußen Münster: Transfers im Überblick

Zugänge: Sebastian Mrowca (Wehen Wiesbaden), Dominik Schad (1. FC Kaiserslautern), Rico Preißinger (FC Ingolstadt), Joel Grodowski (SC Verl), Luca Bazzoli (VfB Stuttgart II), Daniel Kyerewaa (FC Schalke 04 II), Malik Batmaz (Karlsruher SC), Jano ter Horst, Marvin Benjamins (eigene zweite Mannschaft)

Abgänge: Nicolai Remberg (Holstein Kiel), Henok Teklab (Union SG), Deniz-Fabian Bindemann (Fortuna Düsseldorf II), Dildar Atmaca (1. FC Bocholt), Manfred Kwadwo (unbekannt), Alexander Langlitz, Dennis Daube (beide Karriereende)