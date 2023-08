SC Verl: Demut trotz starker Vorsaison - "Können wir uns nichts mehr von kaufen"

Der SC Verl startet am Wochenende ins vierte Jahr in der 3. Liga. So blickt der Sportliche Leiter Sebastian Lange auf die Saison.

In der Vorsaison sicherte sich der SC Verl entgegen einiger Prognosen frühzeitig den Klassenerhalt. Und es gibt genügend Anzeichen, dass die Ostwestfalen an das starke letzte Spieljahr anknüpfen können, wenn sie am Samstag bei Viktoria Köln (14 Uhr, RS-Liveticker) in die 3. Liga starten.

Zwar hat Erfolgstrainer Michel Kniat den Verein in Richtung Arminia Bielefeld verlassen. Doch Nachfolger Alexander Ende übernahm einen Kader, dem abgesehen von Niclas Thiede (VfL Bochum) und Vinko Sapina (Rot-Weiss Essen) alle Leistungsträger des Vorjahres weiterhin angehören. Und der punktuell verstärkt wurde: Etwa mit dem von Borussia Dortmund verpflichteten Luca Unbehaun oder Torjäger Lars Lokotsch (Fortuna Köln).

Zudem ging der Sportclub unbesiegt durch die Vorbereitung und landete Achtungserfolge in Testspielen gegen den VfL Bochum (3:1), Rot-Weiss Essen (1:0) oder Alemannia Aachen (4:1).

Vor allem aber freuen sich die Verler über die Rückkehr ins eigene Stadion. Seit dem Aufstieg in die 3. Liga vor drei Jahren konnten sie nur während der Corona-Zeit einige Partien in der Sportclub-Arena absolvieren - nun wurde die Spielstätte erneuert und bietet über 5000 Fans Platz.

Welche Bedeutung das für den Verein hat, erklärt der Sportliche Leiter Sebastian Lange im Gespräch vor dem Saisonstart. Der 35 Jahre alte Ex-Profi über...

...Neu-Trainer Alexander Ende: Alexander Ende war unsere erste Wahl und passt perfekt zu unserer Idee vom Fußball. Das hat er bei seinen vorigen Stationen, vor allem bei Fortuna Köln, bewiesen. Wir wollen dominant spielen, oft den Ball haben, aber auch hoch anlaufen und mutig sein. Wir standen schon länger in Kontakt, er hat ja auch selbst in Verl gespielt. Genau wie Co-Trainer Zlatko Muhovic, mit dem ich noch gemeinsam auf dem Platz stand. Daher war es das perfekte Match.

...die Personalplanungen: Unser großes Ziel war es, die Fluktuation im Kader möglichst gering zu halten. Das ist uns gelungen. Die Jungs, die geblieben sind, wissen, was sie an uns haben. Wir haben alle Positionen doppelt oder noch besser besetzt. Nur bei den Torhütern haben wir noch einen freien Platz. Da haben wir im Moment einen Probespieler im Training, dessen Name ich nicht nennen möchte. Klar ist aber, dass Luca Unbehaun am Wochenende im Tor stehen wird.

SC Verl: Transfers im Überblick Zugänge: Lars Lokotsch (Fortuna Köln), Luca Unbehaun (Borussia Dortmund), Marcel Benger (Holstein Kiel), Fabio Gruber (FC Augsburg II), Hendrik Mittelstädt (1. FC Köln II), Robin Friedrich (Hannover 96 II), Gideon Guzy (FC Schalke 04 II), Fabian Pekruhl (SC Verl II) Abgänge: Vinko Sapina (RW Essen), Niclas Thiede (VfL Bochum), Joel Grodowski (Preußen Münster), Nikos Zografakis (Hessen Kassel), Cottrell Ezekwem (RW Oberhausen), Ilker Luis Kohl (SV Lippstadt), Eduard Probst (FC Gütersloh/Leihe), Mateo Biondic (Eintracht Trier), Luca Stellwagen, Tim Wiesner (beide Ziel unbekannt), Stijn Meijer (PEC Zwolle/Leihende), Jesse Tugbenyo (SC Paderborn/Leihende)

...die Neuzugänge, die überwiegend aus der Regionalliga kommen: Wir kennen unseren Markt. Einen gestandenen Drittliga-Spieler zu verpflichten, ist für uns vor allem finanziell kaum darstellbar. Dafür können wir in anderen Hinsichten punkten: Wir bieten jungen Spielern perfekte Voraussetzungen, um sich in Ruhe weiterzuentwickeln und sich auf der Drittliga-Bühne zu zeigen.

...die Rückkehr ins eigene Stadion: Das ist eine tolle Sache für den Verein und das Umfeld. Auch unsere Spieler freuen sich, aber vor allem für die Stadt ist es cool: Die Leute können wieder mit dem Fahrrad zum Stadion radeln und müssen nicht nach Paderborn oder Lotte fahren. Ich hoffe natürlich, dass uns das Stadion auch sportlich beflügelt.

...das Teilnehmerfeld der 3. Liga: Es mag abgedroschen klingen, aber: Auch im vierten Jahr in der 3. Liga wird jedes Spiel ein Highlight für uns sein. Es geht gegen zahlreiche Traditionsvereine mit großer Vergangenheit und zahlreichen Fans.

die Ziele für die Saison: Wir haben eine starke Saison hinter uns - davon können wir uns jetzt aber nichts mehr kaufen. Es wird eine große Herausforderung, die Arbeit zu bestätigen. Wir sind letzte Saison Zehnter geworden, das sollte man auch nicht überhöhen. Zumal wirklich starke Aufsteiger in die Liga gekommen sind. Den Klassenerhalt würde ich jetzt unterschreiben.