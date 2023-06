SC Verl: Perfekt! Michel Kniat wechselt zum Liga-Konkurrenten - Nachfolger-Suche läuft

Es hatte sich angebahnt, nun ist es perfekt: Der Sportclub Verl verliert seinen Erfolgstrainer Michel Kniat. Er bleibt aber in der 3. Liga.

Vor wenigen Tagen hatte RevierSport exklusiv berichtet, dass der SC Verl wohl Michel Kniat an Arminia Bielefeld verlieren wird.

Nur vier Tage nach der RS-Meldung vom 9. Juni ist der Deal perfekt: Bielefeld zahlt eine Ablöse an Verl - nach unseren Informationen in Höhe von 180.000 Euro - und der Sportclub entspricht dem Wunsch seines Trainers Kniat und löst den Vertrag zum 30.06.2023 auf. Mit Kniat wird auch Co-Trainer Daniel Jara den Verein verlassen.

"Die Entscheidung, zur neuen Saison ein neues Kapitel aufzuschlagen, habe ich mir nicht leicht gemacht. Ich habe hier eine unglaublich intensive und schöne Zeit gehabt. Ich danke den Entscheidungsträgern beim Sportclub für die Freigabe und werde immer sehr gerne an die Zeit in Verl zurückdenken. Ich bin sicher, dass die Mannschaft auch kommende Saison überzeugen wird", sagt der 37-jährige Kniat, der seit dem 15. Februar 2022 in Verl Trainer war.

"Mitch und sein Team haben in ihrer Zeit in Verl Großartiges geleistet. Zunächst den nahezu sicheren Abstieg aus der 3. Liga verhindert und in der Folgesaison den souveränen und frühzeitigen Klassenerhalt erreicht. Da ein Trainertyp wie Mitch Begehrlichkeiten weckt und dazu auch, logischerweise, sehr ambitioniert ist, haben wir seinem Wunsch entsprochen und eine Einigung mit Arminia erzielt", erklärt Verls Sportvorstand Raimund Bertels.

SC Verl: Neuer Trainer könnte vom SV Rödinghausen kommen

Sebastian Lange, Sportlicher Leiter an der Poststraße, ergänzt: "Dass der Tag irgendwann kommen würde, war uns bewusst. Es gehört zum Geschäft, dass auch Trainer den Verein verlassen. Wir sind vorbereitet und werden zeitnah einen Nachfolger präsentieren, der zu uns und unserer Spielphilosophie passt. Der bisher eingeschlagene Weg, für den wir als Verein stehen, soll und wird fortgesetzt werden."

Kniats Nachfolger könnte nach RevierSport-Informationen Carsten Rump werden. Der 42-jährige Fußballlehrer steht zwar noch bis zum 30. Juni 2025 beim West-Regionalligisten SV Rödinghausen unter Vertrag, besitzt aber nach unseren Infos eine Ausstiegsklausel für einen höherklassigen Klub - wie zum Beispiel den SC Verl, der in der 3. Liga spielt.