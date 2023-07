Am 04. August startet für Rot-Weiss Essen die kommende Drittliga-Saison. Nun ist klar, wer das Team als Kapitän auf das Feld führen wird.

Als Fazit nach dem sechstägigen Trainingslager in Wesendorf sagte Christoph Dabrowski, Trainer von Rot-Weiss Essen: "Ich wollte schon einen Reiz setzen bei der Teamentwicklung, weshalb wir auch an zwei Tagen jeweils eine Teambuilding-Maßnahme gemacht haben. Auch die Themen Hierarchie, Kapitän, Mannschaftsrat standen auf der Agenda. Dazu werde ich mich dann in der nächsten Woche genau äußern."

Gesagt, getan: An diesem Donnerstag verkündete Rot-Weiss Essen diese Entscheidungen. Es ist keine große Überraschung, dass Felix Bastians auch in der Saison 2023/24 die Kapitänsbinde tragen wird. Der 35-jährige Abwehrspieler führte die Rot-Weissen bereits seit dem Abgang von Daniel Heber im Januar 2023 als Kapitän auf das Spielfeld.

Felix Bastians wechselte im Sommer 2021 an die Hafenstraße und kommt mittlerweile auf 61 Pflichtspiel-Einsätze für RWE, in denen er zehn Treffer selbst erzielte und zwei weitere auflegte.

Erfahrung sammelte der einstige Junioren-Nationalspieler schon in der 1. Bundesliga beim SC Freiburg und bei Hertha BSC. Zu Zweitliga-Zeiten war der Routinier bereits Spielführer beim VfL Bochum.

Er hat ein offenes Ohr für jeden seiner Mannschaftskollegen und lockert in den richtigen Momenten die Atmosphäre. Es gibt keinen Grund, auf der Kapitänsposition eine Veränderung vorzunehmen – diesen Eindruck hat uns auch das Team in einem offenen Austausch im Trainingslager bestätigt. Christoph Dabrowski über Felix Bastians.

"Felix geht als unser routiniertester Spieler sportlich wie charakterlich voran. Er hat ein offenes Ohr für jeden seiner Mannschaftskollegen und lockert in den richtigen Momenten die Atmosphäre. Es gibt keinen Grund, auf der Kapitänsposition eine Veränderung vorzunehmen – diesen Eindruck hat uns auch das Team in einem offenen Austausch im Trainingslager bestätigt", erklärte Dabrowski seinen Entschluss.

Bastians‘ Stellvertreter und damit Co-Kapitän ist fortan Stammkeeper Jakob Golz. Den Mannschaftsrat komplettieren Andreas Wiegel, Vinko Šapina und Thomas Eisfeld.