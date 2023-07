Positive Nachrichten für Christoph Dabrowski und Rot-Weiss Essen. Die Verletzungen der Neuzugänge Moussa Doumbouya und Ekin Celebi sind nicht so schlimm, wie befürchtet.

Die 0:1-Niederlage im Testspiel bei Eintracht Braunschweig lieferte für Rot-Weiss Essen viele wichtige Erkenntnisse. Während der Drittligist defensiv eine grundsolide Leistung zeigte und über 120 Minuten meist konsequent verteidigte, drückte mal wieder in der Offensive der Schuh.

Über die komplette Spielzeit konnte RWE nur wenig Torgefahr ausstrahlen. Es fehlten Kreativität und Abschlussstärke im letzten Drittel. Ein Spieler, der der Offensive neuen Schwung verleihen sollte, war Moussa Doumbouya. Der Neuzugang vom FC Ingolstadt erzielte in den ersten drei Testspielen immerhin vier Treffer. In Braunschweig musste Doumbouya dann aber während der ersten Halbzeit mit einer Schulterverletzung verletzt ausgewechselt werden.

Am Dienstagnachmittag gab der Verein nach einer MRT-Untersuchung Entwarnung. Die Befürchtungen, der Neuzugang habe sich eine schwerwiegende Verletzung zugezogen, haben sich nicht bewahrheitet. "Unser Angreifer hat sich „nur“ eine Prellung der Kapsel in der Schulter zugezogen", verkündete der Verein. Schon am Freitag soll der 25-Jährige wieder trainieren können.

Auch bei einem weiteren Neuling gibt es positive Nachrichten. Die Leistenprobleme, mit denen Ekin Celebi zuletzt zu kämpfen hatte, seien demnach ebenfalls "nicht gravierend". Die Essener hoffen, dass der Linksverteidiger schon in der kommenden Woche wieder auf dem Rasen steht.