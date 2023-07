Drittligist Rot-Weiss Essen kassierte zum Abschluss des Trainingslagers eine 0:1 (0:1)-Niederlage bei Eintracht Braunschweig.

Nach fünf Trainingseinheiten, zwei Teambuilding-Maßnahmen und einem Testspiel gegen Teutonia Ottensen (2:1), reiste Rot-Weiss Essen am Samstag zur Hamburger Straße. Dort gastierte RWE beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig. Es war der Abschluss des diesjährigen Trainingslagers und der Härtetest der Vorbereitung. Nach 4x30 Minuten kassierte Essen vor 2685 Fans eine 0:1 (0:1)-Niederlage.

RWE startete aktiv in die Partie und hatte viel Ballbesitz. Generell passierte in den ersten 30 Minuten allerdings wenig. Die Essener hatten zwar Möglichkeiten durch Thomas Eisfeld und Isaiah Young, aber es fehlte die letzte Konsequenz im Angriffsdrittel - auch deshalb suchen die Essener noch nach Offensivverstärkungen. Im Mittfelfeldzentrum machte Vinko Sapina einen guten und präsenten Eindruck.

In der 43. Minute musste RWE-Coach Christoph Dabrowski dann erstmals wechseln. Neuzugang Moussa Doumbouya verletzte sich unglücklich an der Schulter und wurde durch Ron Berlinski ersetzt.

Nur eine Zeigerumdrehung später hatte die Eintracht die Riesen-Chance zur Führung. Nach einer schönen Kombination scheiterte Kapitän Jannis Nikolaou aus kurzer Distanz am Pfosten - Glück für RWE. Es war eine gute Phase des Zweitligisten. Nikolaou (47.) prüfte kurz darauf Jakob Golz, der gut parierte.

Das 1:0 war nur eine Frage der Zeit. In der 49. Minute war es dann soweit: Ex-Bundesiga-Stürmer Anthony Ujah traf per Lupfer zur zu diesem Zeitpunkt verdienten Führung der Hausherren. Mit diesem Ergebnis bat Schiedsrichter Felix Bahr nach 60 Minuten zum Pausentee.

Eintracht Braunschweig - Rot-Weiss Essen 1:0 (1:0) Braunschweig Aufstellung: Hoffmann (61. Casali) - Griesbeck (79. Behrendt), Ivanov (79. Krauße), Kurucay (79. Decarli), Kijewski - Nikolaou, Endo (61. Amyn), Wiebe - Kaufmann (61. Caliskaner), Ujah (61. Sane, 94. Tytarenko), Gomez (61. Multhaup) Rot-Weiss Essen Aufstellung: Golz (61. Wienand) - Voufack (91 Friessner), Rios Alonso (91. Bollenberg), Bastians (61. Kourouma), Voelcke (61. Plechaty) - Sapina (61. Götze), Eisfeld (61. Kaiser) - Young (91. Wiegel), Müsel (61. Harenbrock), Obuz (77. Brumme), Doumbouya (43. Berlinski) Tore: 1:0 Ujah (49.) Zuschauer: 2685 Schiedsrichter: Felix Bahr

Mit Beginn des zweiten Durchgangs wurde auf beiden Seiten ordentlich durchgewechselt. Besser wurde das Spiel dadurch nicht. Während Braunschweig in den nächsten 30 Minuten zumindest noch etwas Gefahr ausstrahlen konnte, blieb Rot-Weiss komplett ohne Torschuss. Die beste Chance für die Eintracht hatte Maurice Multhaup (88.), aber er traf nur das Außennetz.

In der letzten halben Stunde musste dann der Ex-Schalker Sidi Sane nach einem rüden Foul von U19-Spieler Lennart Bollenberg, der daraufhin bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen wurde, ausgewechselt werden. Die beste RWE-Szene in der Schlussphase: Felix Wienand parierte hervorragend gegen Multhaup (100.) und verhinderte das 0:2. Das Fazit: Rot-Weiss Essen braucht in der Offensive dringend Verstärkungen!