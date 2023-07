3. Liga: 1. FC Saarbrücken testet einen Sommer-Abgang des MSV Duisburg

Der 1. FC Saarbrücken bereitet sich auf die kommende Drittliga-Saison vor. Aktuell als Probespieler mit dabei: ein Sommer-Abgang des MSV Duisburg.

Acht Spieler haben den MSV Duisburg in diesem Sommer verlassen. Die Hälfte von ihnen ist bislang noch ohne neuen Verein. Das gilt auch für Leroy Kwadwo, dessen Vertrag Ende Juni ausgelaufen war.

Womöglich setzt der 26 Jahre alte Defensivspieler seine Laufbahn bei einem Drittliga-Konkurrenten der Duisburger fort. Er stellt sich derzeit als Probespieler beim 1. FC Saarbrücken vor und versucht die Verantwortlichen von einer Verpflichtung zu überzeugen.

Kwadwo, der sowohl in der Abwehrmitte als auch als Linksverteidiger auflaufen kann, verbrachte die vergangenen zwei Jahren in Meiderich. Nachdem er in der ersten Saison noch regelmäßig zum Einsatz kam, erlebte der gebürtige Hertener eine unglückliche zweite Spielzeit.

Aufgrund einer Hüftverletzung fiel er über die gesamte Hinrunde aus. Im zweiten Halbjahr wurde der Defensivspezialist ebenfalls von einer mehrwöchigen Verletzungspause ausgebremst. Bei seinem Vertragsende konnte Kwadwo auf 42 Pflichtspiele im Trikot der Zebras zurückblicken.

Saarbrücken testet auch Ex-RWO-Talent

Saarbrücken wäre bereits die vierte Station in der 3. Liga für das frühere Talent der TSG Sprockhövel. Neben dem MSV stand er bei den Würzburger Kickers und Dynamo Dresden unter Vertrag. Für Würzburg absolvierte er zudem vier Partien in der 2. Bundesliga.

Kwadwo ist nicht der einzige Spieler mit einer Vergangenheit im Ruhrgebiet, der aktuell als probeweise für Saarbrücken im Einsatz ist. Beim 2:1-Sieg im Testspiel gegen den Sechstligisten SG Mettlach-Merzig stand Phil Lenuweit im Tor der Saarländer.

Der 19-Jährige spielte zuletzt für die U19 von Rot-Weiß Oberhausen. Zuvor wurde er beim FC Schalke 04 und VfL Bochum ausgebildet. Er könnte den Posten als Nummer drei beim FCS übernehmen. Mit Tim Schreiber und Tim Paterok stehen momentan nur zwei Keeper unter Vertrag.

Zurück zu Kwadwo und dessen Ex-Verein Duisburg: Neben dem Abwehrmann sind die Abgänge Marvin Ajani, Lukas Raeder und Vincent Gembalies auf der Vereinssuche noch nicht fündig geworden.