Drittligist Rot-Weiss Essen gewann das Testspiel gegen Teutonia Ottensen mit 2:1. Innenverteidiger José-Enrique Ríos Alonso sah zwei verschiedene Halbzeiten.

José-Enrique Ríos Alonso ist bislang einer der Dauerbrenner in der Vorbereitung bei Rot-Weiss Essen. In drei der vier Testspielen stand er in der Startelf – so auch am Mittwochabend.

Beim knappen 2:1-Erfolg gegen den Nord-Regionalligisten Teutonia Ottensen wurde Ríos Alonso in der 71. Minute durch U19-Talent Lennart Bollenberg ersetzt.

Somit war der 22-Jährige einer der wenigen Feldspieler, die in der ersten und zweiten Halbzeit zum Einsatz gekommen sind. Während RWE im ersten Durchgang einen ordentlichen Eindruck machte und verdient mit 2:0 führte, wurde der Drittligist nach dem Seitenwechsel zu passiv, konnte sich kaum noch gefährliche Offensivaktionen erarbeiten und musste sogar das Anschlusstor von Tobias Schwede (54.) hinnehmen.

So richtig erklären konnte sich der Innenverteidiger den Leistungsabfall nicht: "Ich fand die erste Halbzeit auch besser als die zweite. Da sind wir besser reingekommen und hatten mehr Spielphasen. Auch das Pressing vorne war gut. In der zweiten Hälfte hatten wir dann nicht mehr diesen Druck gegen den Ball. Das ist uns nicht mehr gut gelungen und auch mit dem Ball ist uns nicht mehr so viel eingefallen."

Mit dem bisherigen Verlauf des Trainingslagers zeigt sich der gebürtige Stuttgarter allerdings zufrieden: "Die neuen Spieler haben sich super integriert. Das Trainingslager ist sehr anstrengend, aber das ist ja auch normal. Jetzt steht noch das Braunschweig-Spiel am Samstag an. Da wollen wir eine Schippe drauflegen."

Mein Ziel in der Vorbereitung ist es, dass es am Anfang nicht mehr so läuft wie in den letzten zwei Jahren. Ich versuche alles, dass ich in der Startelf stehen werde. Das entscheidet aber am Ende der Trainer. José-Enrique Ríos Alonso.

Seit 2021 steht Ríos Alonso an der Hafenstraße unter Vertrag und gehört mittlerweile bereits zu den dienstältesten Spielern im Kader. 67 Pflichtspiele absolvierte der 1,82-Meter-Mann in diesem Zeitraum für RWE. In seinen ersten beiden Spielzeiten hatte der Deutsch-Spanier jeweils Anlaufschwierigkeiten und saß zu Beginn der Saison nur auf der Bank.

Trotzdem schaffte es der 22-Jährige, sich in beiden Jahren während der Hinrunde einen Stammplatz zu erarbeiten. Für die kommende Saison hat Ríos Alonso fest geplant, von Beginn an eine tragende Rolle zu spielen: "Das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Mein Ziel in der Vorbereitung ist es, dass es am Anfang nicht mehr so läuft wie in den letzten zwei Jahren. Ich versuche alles, dass ich in der Startelf stehen werde. Das entscheidet aber am Ende der Trainer."