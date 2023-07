RWE: Nach Startschwierigkeiten - Deutlicher Kantersieg beim VfB Bottrop

Rot-Weiss Essen hat das erste Testspiel der laufenden Sommer-Vorbereitung auf die Saison 2023/2024 erfolgreich bestritten. Zu Beginn stotterte der RWE-Motor.

Rot-Weiss Essen ist erfolgreich in seine Testspiel-Reihe der Vorbereitung auf die Drittliga-Saison 2023/2024 gestartet. Beim VfB Bottrop gewann RWE mit 8:0 (1:0).

Doch es gab durchaus Startschwierigkeiten. Denn was die Spieler in der ersten Halbzeit anboten, war nicht viel.

Nur mit 1:0, nach einem Tor von Lucas Brumme (41.), ging RWE gegen den Siebtligisten in die Halbzeitpause. Dabei versiebte Ron Berlinski (18., 23.) gleich zwei dicke Einschussmöglichkeiten. Der Stürmer, der auch in der Liga Schwierigkeiten mit dem Tore schießen hatte, sollte sich genau in solchen Testspielen eigentlich Selbstvertrauen holen. Aber das verpasste Berlinski zumindest in Bottrop.

Felix Bastians verschoss kurz vor dem Pausenpfiff noch einen Elfmeter. Die Essener hatten Glück, dass die Bottroper nach 30 Minuten die dickste Chance liegen gelassen haben. Nach einem feinen Diagonalpass von Kapitän Kudret Kanoglu lief Ahmed Jemaiel alleine auf den RWE-Kasten zu, scheiterte aber an Ole Springer. Da hatte RWE mächtig Glück.





Zum zweiten Durchgang wechselte Essens Trainer Christoph Dabrowski, bis auf Torwart Ole Springer, komplett durch. Und die rot-weisse Mannschaft der zweiten 45 Minuten hatte mehr oder besseres Zielwasser getrunken.

Nils Kaiser (50., 77.), Cedric Harenbrock (57.), Sascha Voelcke (61., 79.), Moussa Doumbouya (66., Foulelfmeter) und Aaron Manu (74.) schraubten das Ergebnis vor 1811 Zuschauern auf 8:0 hoch.

An die Resultate von 2019 (12:0) und 2020 (11:0) kam Rot-Weiss Essen diesmal im Jahnstadion gegen den VfB Bottrop aber nicht heran. Am Samstag, 8. Juli, geht es für RWE mit dem Testen weiter: Dann steht ab 17 Uhr das Stadt-Duell am Uhlenkrug gegen ETB Schwarz-Weiß Essen an.

Das Schema zum Spiel:

VfB Bottrop: Frenzel - Celik (68. Gottemeier), El Meshai, Kropf, Heinz, Buhlmann, Kanoglu, Steinmetz, Jemaiel, Osuwu Ansah, El Moussa.

Rot-Weiss Essen: Springer - Voufack (46. Plechaty), Bastians (46. Rios Alonso), Kourouma (46. Manu), Celebi (46. Voelcke) - Sapina (46. Rother), Eisfeld (46. Fandrich) - Young (46. Harenbrock), Müsel (46. Götze), Brumme (46. Kaiser) - Berlinski (46. Doumbouya).

Tore: 0:1 Brumme (41.), 0:2 Kaiser (50.), 0:3 Harenbrock (57.), 0:4 Voelcke (61.), 0:5 Doumbouya (66., Foulelfmeter), 0:6 Manu (74.), 0:7 Kaiser (77.), 0:8 Voelcke (79.).

Besonderes Vorkommnis: Bastians (44.) verschießt einen Foulelfmeter.

Zuschauer: 1811.