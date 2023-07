3. Liga: Dynamo Dresden verstärkt sich im Sturm mit Zweitliga-Profi

Dynamo Dresden wappnet sich weiter für das große Aufstiegsziel in die 2. Bundesliga. Am Dienstag gab der Drittligist die Verpflichtung eines Stürmers bekannt.

Dynamo Dresden hat sich die Dienste von Robin Meißner gesichert. Der 23-jährige Stürmer kommt vom Hamburger SV und erhält einen Vertrag bis 2025. Die 3. Liga ist für Meißner dabei nicht neu. In der vergangenen Saison war er an Viktoria Köln ausgeliehen.

Ausgebildet wurde der gebürtige Hamburger beim FC St. Pauli, ehe es 2020 zum Stadtrivalen ging. Beim HSV kam Meißner in zwei Jahren 2. Bundesliga auf 14 Einsätze (drei Tore). Auf eine Leihe zu Hansa Rostock (acht Spiele, ein Tor) folgte eine sehenswerte Saison in Köln mit zwölf Toren und fünf Vorbereitungen in 37 Partien.

Das überzeugte auch die Dynamo-Verantwortlichen. "Robin Meißner ist ein enorm vielfältiger Offensivakteur, der unserem Spiel eine große Variabilität verleihen kann", so Dresdens Sportgeschäftsführer Ralf Becker. "Zudem verkörpert er ein hohes Maß an Torgefahr, was er in der vergangenen Saison als Leihspieler bei Viktoria Köln auch mehrfach eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Wir sind davon überzeugt, dass er unseren Angriff mit seinen Qualitäten bereichern wird."

Auch Meißner scheint sich zu freuen, nach den Leihen der letzten Jahre eine neue sportliche Heimat gefunden zu haben. "Ich bin glücklich, in der kommenden Saison für Dynamo Dresden spielen zu dürfen und komme mit dem klaren Ziel, meinen Teil für den Aufstieg in die 2. Bundesliga beizutragen."

Bei der Entscheidung pro Dresden habe auch die Kulisse eine nicht zu unterschätzende Rolle gespielt. "In der vergangenen Saison habe ich als Gast bereits die unfassbare Stimmung im Rudolf-Harbig-Stadion kennenlernen dürfen und freue mich nun riesig drauf, diese bei jedem Heimspiel zu erleben."

Über die Ablösesumme wollten sowohl Dresden als auch Hamburg keine Angaben machen. Das Branchenportal "Transfermarkt.de" beziffert Meißners Wert derzeit auf 500.000 Euro. "Für ihn und seine sportliche Entwicklung kann dieser Wechsel der genau richtige Schritt sein", sagte Direktor Profifußball Claus Costa in einer HSV-Mitteilung.