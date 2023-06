RWE: Sportdirektor sucht noch drei Spieler - "... ein Stürmer, der sofort 25 Mal trifft"

Rot-Weiss Essen ist in die Vorbereitung auf die Drittliga-Saison 2023/2024 gestartet. Der Kader ist aber noch nicht komplett.

Mit sechs Zugängen - siehe Auflistung unter dem Artikel - ist Rot-Weiss Essen in die Saisonvorbereitung gestartet. Beim Aufgalopp waren rund 1000 Zuschauer dabei. Das beeindruckte auch den RWE-Sportdirektor.

RevierSport hat mit Christian Flüthmann gesprochen.

Christian Flüthmann, was sagen Sie zu der tollen Kulisse beim Trainingsauftakt?

Viele Worte muss man zu dieser Kulisse nicht verlieren. Die Spieler sehen sofort, was es heißt für Rot-Weiss Essen zu spielen. Das ist schon gewaltig für einen Donnerstagnachmittag! Das gibt sofort einen Push und ist ein Signal an die Spieler.

Die Fans sollen am Ende mehr als die bisherigen sechs Zugänge zu Gesicht bekommen. Wie viele Spieler und auf welchen Positionen sucht RWE noch?

Wir sind noch nicht komplett durch. Wir versuchen noch auf drei Positionen Spieler zu finden, die zu uns passen. Unser Hauptaugenmerk gilt den Offensiv-Positionen. Da werden wir den Markt jetzt sondieren. Wir haben da aber auch keinen Zeitdruck, weil das Transferfenster noch bis zum 1. September geöffnet hat.

Lucas Brumme ist aktuell als Testspieler dabei. Wird RWE weitere Akteure im Probetraining unter die Lupe nehmen?

Das kann man nie ausschließen. Es ist aber erstmal nicht angedacht. Aber das ist nicht in Stein gemeißelt. Das muss man dann von Fall zu Fall entscheiden.





Was für einen Stürmer-Typ sucht RWE denn? So einen wie Simon Engelmann vielleicht?

(lacht) Am liebsten wäre uns ein Stürmer, der sofort 25 Mal trifft. Aber so einen Spieler sucht doch jeder Klub. Er sollte auf jeden Fall Wucht mitbringen, mit dem Rücken zum Tor stark sein und natürlich sollte er einen Torriecher haben.





Clemens Fandrich, Nils Kaiser und Erolind Krasniqi, die keine sportliche Rolle mehr spielen, mischten beim Auftakt mit. Wie ist da der Stand der Dinge? Können Sie sich vielleicht wieder neu empfehlen?

Die Jungs wissen alle Bescheid und alles wurde klar kommuniziert, dass es zu einem gewissen Zeitpunkt mit dem Mannschaftstraining bei uns nicht mehr weitergeht. Es gibt auch kein Zurück mehr für die Spieler. Sie dürfen sich neue Vereine suchen.

Was steht in den nächsten Tagen und Wochen auf dem Trainingsplan?

Es geht jetzt natürlich erst einmal um die Intensität. In den ersten Tagen geht man nicht auf taktische Dinge ein. Und peu à peu wird dann am Fein-Tuning gearbeitet. Wir haben dafür viele Wochen Zeit, um top vorbereitet in die Saison zu gehen.

Der RWE-Kader für 2023/2024 im Überblick:

Verträge bis 2024: Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso, Felix Bastians, Sandro Plechaty, Björn Rother, Thomas Eisfeld, Torben Müsel, Isaiah Young, Aurel Loubongo, Cedric Harenbrock, Ron Berlinski, Felix Götze, Sascha Voelcke, Fabian Rüth, Nils Kaiser, Erolind Krasniqi, Clemens Fandrich

bis 2025: Mustafa Kourouma, Andreas Wiegel, Jakob Golz, Eric Voufack, Ben Heuser

Zugänge: Vinko Sapina (SC Verl), Aaron Manu (Rot-Weiß Erfurt), Moussa Doumbouya (FC Ingolstadt), Eric Voufack (1. FC Lokomotive Leipzig), Ekin Celebi (Hannover 96), Ole Springer (Werder Bremen II)

Abgänge: Simon Engelmann (SV Rödinghausen), Moritz Römling (VfL Bochum, war ausgeliehen), Meiko Sponsel (1. FC Köln, war ausgeliehen), Luca Wollschläger (Hertha BSC, war ausgeliehen), Lawrence Ennali (Hannover 96, war ausgeliehen), Raphael Koczor (FC Kray), Oguzhan Kefkir (RW Oberhausen), Timur Kesim (ETB SW Essen), Niklas Tarnat, Felix Herzenbruch, Kevin Holzweiler, Michel Niemeyer, Nico Haiduk (alle Ziel unbekannt)

Spieler, die trotz laufenden Verträgen keine sportliche Rolle spielen: Clemens Fandrich, Ben Heuser, Nils Kaiser, Erolind Krasniqi