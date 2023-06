3. Liga: Ehemaliger Verl- und BVB-II-Stürmer soll Vermeij in Freiburg ersetzen

Vor rund zwei Wochen wurde Vincent Vermeij bei Fortuna Düsseldorf vorgestellt. Jetzt hat der SC Freiburg II einen Vermeij-Nachfolger gefunden.

Hamadi Al Ghaddioui verstärkt zur neuen Saison die U23-Mannschaft des SC Freiburg. Der 32-jährige Mittelstürmer kommt vom Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen in den Breisgau und wird für die SCF-Reserve in der 3. Liga auf Torejagd gehen.

Hier soll er als erfahrener und torgefährlicher Stürmer im Bestfall Vincent Vermeij ersetzen. Dem 28-jährigen Niederländer gelangen in der abgelaufenen Saison 15 Tore und sechs Vorlagen. Ab dem 1. Juli wird Vermeij für Zweitligist Fortuna Düsseldorf stürmen.

Und Al Ghaddioui für Freiburg II. Dieser startete seine Profikarriere 2011 bei der zweiten Mannschaft von Bayer 04 Leverkusen. Seither lief der gebürtige Bonner für den SC Verl, Borussia Dortmund II, die Sportfreunde Lotte, den SSV Jahn Regensburg, den VfB Stuttgart und den zypriotischen Erstligisten Paphos FC auf. Im Januar 2023 kehrte er nach Deutschland zurück und wechselte zum SV Sandhausen. In 337 Profispielen erzielte Al Ghaddioui insgesamt 108 Tore. Seine erfolgreichste Zeit erlebte er in Verl. Für den Sportclub traf er in 69 Einsätzen 33 Mal ins Schwarze. Aber auch im Ruhrgebiet, beim BVB II, war er gut in Form. In 33 Partien schoss Al Ghaddioui 19 Buden.

Jetzt hoffen natürlich auch die Freiburger Verantwortlichen, dass der gebürtige Marokkaner auch im Breisgau treffsicher sein wird. "Wir freuen uns, dass Hamadi sich unserer zweiten Mannschaft angeschlossen hat. Er hat in den letzten Jahren vielfältige und wertvolle Erfahrungen im Herrenbereich bis hin zur Bundesliga gesammelt. Diese gilt es nun gemeinsam mit unserer jungen Mannschaft auf den Platz zu bringen", sagt Andreas Steiert, Leiter der Freiburger Fußballschule.

Al Ghaddioui ist nach Alessio Besio (FC St. Gallen), Yannick Engelhardt (SV Werder Bremen II), Fabian Rüdlin (FC Thun) und Franci Bouebari (Racing Straßburg II) der fünfte externe Zugang der Freiburger Drittliga-Zweitvertretung.