Preußen Münster: Fünfter Neuzugang ist fix - Mittelfeldspieler mit Zweitliga-Erfahrung kommt

Preußen Münster hat den nächsten Neuzugang bekannt gegeben. Ein Mittelfeldspieler kommt und bringt Erfahrung in der 2. und 3. Liga mit.

Wenn Preußen Münster an diesem Sonntag in die Vorbereitung auf die kommende Drittliga-Saison startet, wird auch Rico Preißinger mit dabei sein.

Wie sich bereits angedeutet hatte, haben die Adlerträger den 26 Jahre alten Mittelfeldspieler unter Vertrag genommen. Preißinger kommt ablösefrei vom FC Ingolstadt an die Hammer Straße. Am Sonntagmorgen meldete Münster Vollzug.

"Rico hat seine Qualitäten im zentralen Mittelfeld in den vergangenen Jahren bereits auf Topniveau in der 2. Bundesliga und in der 3. Liga unter Beweis gestellt", wird Sportchef Peter Niemeyer in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns an seine sehr erfolgreichen Zeiten, insbesondere in Magdeburg, anknüpfen kann."

Was Niemeyer meint: Preißinger bringt es bereits auf 46 Einsätze im deutschen Unterhaus, die er für den FCM und Ingolstadt sammelte. In der 3. Liga stand der gebürtige Münchberger für Magdeburg, Ingolstadt und VfR Aalen sogar schon in 135 Pflichtspielen auf dem Rasen. In der vergangenen Saison pendelte Preißinger zwischen Startelf und Ersatzbank bei den Ingolstädtern (22 Einsätze, 17 von Beginn an).

"Der Verein hat sein Interesse schon früh bekundet, was mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl vermittelt hat. Nach den persönlichen Gesprächen mit Peter Niemeyer und dem Trainer war mir schnell klar, dass ich hierhin wechseln möchte", begründet Preißinger seinen Wechsel. "Es herrscht eine große Euphorie und eine tolle Unterstützung. Das hat mich alles sehr überzeugt."

Er sei ein verlässlicher Spieler, "der sich mit viel Disziplin und Engagement voll in den Dienst der Mannschaft stellt", erklärte Preißinger weiter. "Ich versuche immer, mit viel positiver Energie an die Aufgaben heranzugehen."

Preußen Münster: Zu- und Abgänge im Überblick

Zugänge: Rico Preißinger (FC Ingolstadt), Daniel Kyerewaa (FC Schalke 04 II) und Luca Bazzoli (VfB Stuttgart II), Jano ter Horst (eigene Reserve), Kevin Schacht (Eintracht Trier, war ausgeliehen), Joel Grodowski (SC Verl)

Abgänge: Alexander Langlitz, Dennis Daube (beide Karriereende), Henok Teklab (Royale Saint Union Gilloise/Belgien), Nicolai Remberg (Holstein Kiel), Deniz-Fabian Bindemann (Fortuna Düsseldorf II), Dildar Atmaca (1. FC Bocholt), Manfred Osei Kwadwo (Ziel unbekannt)