Preußen Münster: 46 Zweit- und 135 Drittliga-Partien - Dieser Spieler soll kommen

Der SC Preußen Münster ist mit seiner Kaderplanung noch nicht durch. Der nächste Neuzugang steht vor der Unterschrift.

Nach Daniel Kyerewaa (FC Schalke 04 II), Luca Bazzoli (VfB Stuttgart II) und Rückkehrer Joel Grodowski (SC Verl) steht der SC Preußen Münster kurz vor der vierten externen Verpflichtung. Wie die Bild-Zeitung berichtet soll Rico Preißinger demnächst an der Hammer Straße aufschlagen.

Der 26-jährige zentrale Mittelfeldspieler spielte seit Sommer 2020 für den FC Ingolstadt und verlässt die Bayern nun. Preißinger kann auf eine Erfahrung von 46 Zweit- und 135 Drittliga-Einsätze verweisen.

Münsters Aufstiegstrainer Sascha Hildmann sagte jüngst über die Kaderplanung und den Ist-Zustand: "Wir sind da auf einem guten Weg. Wir suchen noch für das Sturmzentrum und im rechten Mittelfeld. Auch einen Sechser und Achter haben wir noch im Blick. Wir legen großen Wert darauf, dass die Jungs eine sehr gute Mentalität mitbringen und charakterlich zu unserem Team passen."

Dieser Sechser-Achter-Spielertyp könnte in Preißinger bereits gefunden worden sein. Jedoch fehlt noch die Unterschrift des Mittelfeldspieler, der neben Ingolstadt in seiner Karriere auch schon für den 1. FC Magdeburg und 1. FC Nürnberg spielte.

Trainer Hildmann ist jetzt schon heiß auf die 3. Liga: "Auch in der höheren Spielklasse wollen wir guten Fußball bieten. Die 3. Liga ist wahnsinnig ausgeglichen und hat in den zurückliegenden Jahren noch an Niveau hinzugenommen. Wir freuen uns darauf, uns dort zu beweisen.“

Preußen Münster: Zu- und Abgänge im Überblick

Zugänge: Daniel Kyerewaa (FC Schalke 04 II) und Luca Bazzoli (VfB Stuttgart II), Jano ter Horst (eigene Reserve), Kevin Schacht (Eintracht Trier, war ausgeliehen), Joel Grodowski (SC Verl)

Abgänge: Alexander Langlitz, Dennis Daube (beide Karriereende), Henok Teklab (Royale Saint Union Gilloise/Belgien), Nicolai Remberg (Holstein Kiel), Deniz-Fabian Bindemann (Fortuna Düsseldorf II), Dildar Atmaca (1. FC Bocholt), Manfred Osei Kwadwo (Ziel unbekannt)