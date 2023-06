Arminia Bielefeld: Kaderspieler Nummer 10! 143-maliger Drittligaspieler auf der Alm vorgestellt

Arminia Bielefeld hat den nächste neuen Spieler präsentiert. Es ist schon Zugang Nummer acht und damit wächst die Kadergröße auf zehn Akteure an.

Wenige Tage vor dem Trainingsauftakt (28. Juni) macht Arminia Bielefeld weiter Dampf auf dem Transfermarkt. Mit dieser Verpflichtung hat der Absteiger jetzt zehn Spieler unter Vertrag. Das sind schon halbwegs nach einem Kader aus.

Denn zu diesem stößt nämlich Merveille Biankadi hinzu. Der 28-jährige Offensivspieler spielte zuletzt beim 1. FC Heidenheim und kommt ablösefrei nach Bielefeld. Biankadi hat bereits 143 Spiele in der 3. Liga absolviert und dabei 25 Tore erzielt (26 Vorlagen). RevierSport hatte diesen Transfer vor wenigen Tagen angekündigt - ähnlich wie den von Tom Geerkens (Fortuna Düsseldorf II).

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei der Arminia. Wir haben eine riesige Chance, etwas aufzubauen und die Fans mitzunehmen, indem wir guten und erfolgreichen Fußball spielen. Dazu möchte ich meinen Anteil beitragen", sagt Bainkadi.

Der 1,84 Meter große und im offensiven Mittelfeld variabel einsetzbare Biankadi spielte in der 3. Liga zuletzt auf Leihbasis für 1860 München. Dabei war er in der Saison 2020/21 sowie 2021/22 in 55 Partien an 23 Toren direkt beteiligt. In der vergangenen Saison stieg der gebürtige Münchener mit dem FC Heidenheim in die 1. Bundesliga auf. Ausgebildet wurde der beidfüßige Neuzugang in der Jugend des FC Bayern München sowie des FC Augsburg.

"Wir schätzen Merveille, haben seine Leistungsdaten der vergangenen Jahre umfassend analysiert und sind überzeugt, dass die fehlende Spielpraxis aus der letzten Saison schnell von uns gemeinsam aufgearbeitet wird. Er bringt alles mit, was wir für unsere Spielausrichtung suchen: Spielverständnis, Durchsetzungsvermögen und Torgefahr. Merveille ist in der Offensive variabel einsetzbar, abschlussstark und hat immer einen Blick für seine Mitspieler. Wir freuen uns darauf, ihn künftig in unserem Team zu haben", erklären Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und Cheftrainer Mitch Kniat übereinstimmend.

Arminia Bielefeld: Aktuell 10 Spieler unter Vertrag - Auftakt am 28. Juni

Vor Biankadi hatten die Ostwestfalen bereits Tom Geerkens (Fortuna Düsseldorf II), Semi Belkahia (TSV 1860 München), Sam Schreck (Erzgebirge Aue), Louis Oppie (Hannover 96), Can Özkan (Borussia Dortmund II), Maximilian Großer (Hamburger SV) und Gerrit Gohlke (Waldhof Mannheim) verpflichtet.

Hinzu kommen Fabian Klos und Christopher Schepp. Die beiden Stürmer sind die einzigen Spieler, die aus dem letztjährigen Kader verblieben sind. Die aktuelle Kadergröße umfasst also aktuell zehn Spieler. Noch viel Arbeit vor dem Trainingsauftakt am 28. Juni für das Duo Mutzel/Kniat.