Arminia Bielefeld: Regionalliga-West-Kapitän und 143-maliger Drittligaspieler im Anflug

Arminia Bielefeld vollzieht nach dem Doppelabstieg einen rigorosen personellen Umbruch. Bisher wurden fünf Zugänge präsentiert, Spieler Nummer fünf und sechs sind im Anflug.

Arminia Bielefeld bastelt nach dem Abstieg an seinem Drittliga-Kader. Sportchef Michael Mutzel verpflichtete zunächst Trainer Mitch Kniat vom SC Verl.

Danach folgten mit Semi Belkahia (TSV 1860 München), Sam Schreck (Erzgebirge Aue) und Louis Oppie (Hannover 96) sowie Can Özkan (Borussia Dortmund II) die ersten vier Neuzugänge. Hinzu kommen Fabian Klos und Christopher Schepp. Die beiden Stürmer sind die einzigen Spieler, die aus dem letztjährigen Kader verblieben sind. Die aktuelle Kadergröße umfasst also sechs Spieler. Noch viel Arbeit vor dem Trainingsauftakt am 28. Juni für das Duo Mutzel/Kniat.

Aber die Arminia-Verantwortlichen sind fleißig. Wie RevierSport erfuhr, sind die Zugänge sechs und sieben schon im Anflug auf die Bielefelder Alm.

Nach unseren Informationen werden Offensivspieler Merveille Biankadi (1. FC Heidenheim) und der defensive Mittelfeldspieler Tom Geerkens (Fortuna Düsseldorf II) demnächst bei der Arminia Arbeitsverträge unterschreiben.

Der 28-jährige Biankadi kommt in seiner Karriere auf satte 143 Einsätze in der 3. Liga. Dabei erzielte er auch 25 Tore und bereitete 26 weitere Treffer vor. In der vergangenen Saison kam er für Heidenheim jedoch überhaupt nicht zum Einsatz. Zuvor stand er bei Klubs wie TSV 1860 München, Eintracht Braunschweig, FC Augsburg, Hansa Rostock, Rot-Weiß Erfurt und SV Elversberg unter Vertrag.

Geerkens schnuppert auch Zweitliga-Luft in Düsseldorf

Der 22-jährige Geerkens wurde bei Alemannia Aachen ausgebildet und wechselte im Sommer 2021 vom FC Wegberg-Beeck zur U23-Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Hier war er in der abgelaufenen Regionalliga-West-Saison Kapitän der Mannschaft von Trainer Nico Michaty. Geerkens kam zu 17 Einsätzen und verbuchte auch drei Kurz-Einsätze in der 2. Bundesliga. Insgesamt blickt der 1,85-Meter-Mann auf 76 Regionalligaspiele (zwei Tore, sechs Vorlagen) zurück. Ab dem 1. Juli werden dann wohl Drittliga-Begegnungen für Arminia Bielefeld folgen.