Preußen Münster: 108 Drittligaspiele - SCP holt neuen Torwarttrainer an die Hammer Straße

Der SC Preußen Münster hat am Freitag, 23. Juni, nicht nur einen neuen Spieler sondern auch einen Mann für das Team um die Mannschaft herum vorgestellt.

An der Hammer Straße wird im Hintergrund weiter fleißig die Mannschaft für die Drittliga-Saison 2023/24 zusammengestellt. Am Freitag, 23. Juni, wurde Rückkehrer Joel Grodowski, der vom SC Verl zurück an die Hammer Straße kommt, vorgestellt. Grodowski soll den Angriff von Preußen Münster verstärken.

Aber auch im Trainerteam gibt es nach dem Abgang von Carsten Nulle einen Neuzugang - ebenfalls ein Rückkehrer: André Poggenborg kehrt nach Münster zurück und übernimmt den Posten des Torwarttrainers.

Zuletzt war der gebürtige Münsteraner, der als Spieler beim Adlerclub ausgebildet wurde und hier auch den Sprung zu den Profis schaffte, für dreieinhalb Jahre in gleicher Funktion beim SV Meppen, davor für zweieinhalb Jahre bei Fortuna Köln. Gemeinsam mit Kieran Schulze-Marmeling, der als zweiter Co-Trainer ebenfalls zu den Profis aufgerückt ist, komplettiert Poggenborg das Trainerteam.

"Die Mannschaft hat es im letzten Jahr in besonderer Form ausgezeichnet, dass sie eine sehr hohe Identifikation mit der Stadt und dem Verein hat. Viele Jungs haben einen großen Lokalbezug. Den bringt André jetzt ebenso mit wie eine große Expertise als Torwarttrainer. Das war für uns das ideale Gesamtpaket. Wir freuen uns sehr, dass er hier ist", kommentiert Peter Niemeyer, Geschäftsführer Sport beim SC Preußen, den Neuzugang.

Poggenborg, der als Profi 108 Drittligaspiele und 125 Begegnungen in der Regionalliga absolvierte, freut sich auf die Aufgabe an der Hammer Straße: "Es war mein großer Wunsch nach Münster zurückzukommen. Der Verein hat mich immer emotionalisiert, ich habe hier schon fast ein Viertel meines Lebens verbracht. Wenn man sieht, was in den letzten drei Jahren, auch fernab vom Sportlichen, hier entstanden ist, habe ich große Lust anzupacken. Die Aufgabe ist unglaublich interessant und es ist schön, wieder ein Teil des Ganzen zu sein und die Geschichte von Preußen Münster weiterzuschreiben."