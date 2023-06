Fußball-Drittligist SC Preußen Münster hat seinen dritten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Ein alter Bekannter kehrt zurück.

Am Freitagmorgen hatte es RevierSport bereits angekündigt, am Nachmittag war die Tinte dann trocken: Joel Grodowski kehrt zum SC Preußen Münster zurück. Der Angreifer kommt vom SC Verl.

„Wir haben Joel, seit er uns vor zwei Jahren verlassen hat, nie aus den Augen verloren und seinen Werdegang bei Verl immer genau verfolgt. Sportlich hat er nochmal einen Schritt nach vorne gemacht und bewiesen, dass er die Qualität für die 3. Liga besitzt. Dazu wissen wir natürlich aus der gemeinsamen Zeit, dass er auch menschlich super in die Mannschaft passt“, kommentiert Peter Niemeyer, Geschäftsführer Sport, die Rückkehr und ergänzt: „Mit seiner Geschwindigkeit und seinen Dribblings bringt er gefragte Qualitäten mit, die uns in unserem Spiel zusätzliche Möglichkeiten geben werden. Wir freuen uns sehr, dass Joel in Zukunft wieder den Adler auf der Brust trägt!“

Grodowski hat trotz seiner erst 25 Jahre einen interessanten Weg hinter sich. 2017 wechselte er aus der Kreisliga vom PSV Bork in die dritte englische Liga, zu Bradford City. Nach nur einem Jahr die Rückkehr nach Deutschland. Nach einer Saison beim Hammer SpVg folgte 2019 schließlich das erste Kapitel Preußen Münster. In zwei Jahren bestritt der Offensivmann 48 Pflichtspiele (15 davon in der 3. Liga) und steuerte dabei neun Tore sowie sieben Vorlagen bei, ehe er sich 2021 dem SC Verl anschloss. Seine Bilanz dort: 49 Pflichtspiele (47 in der 3. Liga), sieben Tore, sieben Vorlagen. Nun die Rückkehr an die Hammer Straße.

„Ich freue mich total, dass die Rückkehr geklappt hat! Ab dem Moment, in dem ich wusste, dass Preußen Münster eine Option ist, war es meine absolute Wunschlösung“, sagt Grodowski, der den Aufstieg der Adlerträger vergangene Saison genau verfolgte. „Ich habe mich total über den Aufstieg gefreut und stand mit Jungs wie Nicolai Remberg oder Dennis Daube noch Kontakt. Ich habe mich in meinen beiden Jahren in Münster sehr wohl gefühlt und bin umso glücklicher, dass ich jetzt wieder zurück bin!“