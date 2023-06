Arminia Bielefeld: Offiziell! Regionalliga-West-Kapitän unterschreibt

Arminia Bielefeld macht weiter Dampf auf dem Transfermarkt. Die Mannschaft nimmt langsam Konturen an. Nun wurde auch ein Spieler aus der Regionalliga West verpflichtet.

Arminia Bielefeld verstärkt sich mit einem weiteren Mittelfeldspieler: Tom Geerkens wechselt von Fortuna Düsseldorf nach Ostwestfalen. RevierSport hatte den Transfer vor wenigen Tagen angekündigt.

Der 22-Jährige spielte zuletzt in der zweiten Mannschaft der Fortuna und bringt die Erfahrung aus drei Regionalliga-West-Spielzeiten (74 Spiele, zwei Tore) sowie 2. Bundesliga mit. Geerkens war Kapitän der Düsseldorfer U23-Mannschaft.

Geerkens wurde in der Jugend von Alemannia Aachen ausgebildet und wechselte über die Station FC Wegberg-Beeck (Regionalliga West) zur Fortuna Düsseldorf. Neben seinen Einsätzen in der zweiten Mannschaft trainierte Geerkens regelmäßig im Profi-Kader mit, kam dort in der Saison 2022/23 zu drei Kurzeinsätzen.

"Tom ist im defensiven Mittelfeld sehr flexibel einsetzbar und hat seine Qualitäten in der Regionalliga unter Beweis gestellt. Es ist klasse, ihn als Typen und Spieler in unserem Team zu haben. Ich freue mich sehr, dass Tom jetzt den Weg der Arminia mitgestalten wird", sagt Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel.

"Der Weg der Arminia hat mich sofort überzeugt. Ich habe richtig Lust, mit der neuen Mannschaft etwas aufzubauen und mit meinen neuen Teamkollegen loszulegen. Wir wissen, dass es keine leichte Aufgabe wird. Aber genau darauf habe ich Bock", freut sich Tom Geerkens über seinen Start in Bielefeld.

Arminia Bielefeld: Aktuell 9 Spieler unter Vertrag - Auftakt am 28. Juni

Vor Geerkens hatten die Ostwestfalen bereits Semi Belkahia (TSV 1860 München), Sam Schreck (Erzgebirge Aue), Louis Oppie (Hannover 96), Can Özkan (Borussia Dortmund II), Maximilian Großer (Hamburger SV) und Gerrit Gohlke (Waldhof Mannheim) verpflichtet.

Hinzu kommen Fabian Klos und Christopher Schepp. Die beiden Stürmer sind die einzigen Spieler, die aus dem letztjährigen Kader verblieben sind. Die aktuelle Kadergröße umfasst also aktuell neun Spieler. Noch viel Arbeit vor dem Trainingsauftakt am 28. Juni für das Duo Mutzel/Kniat.