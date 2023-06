Jahn Regensburg: Zweitliga-Absteiger verpflichtet Aufstiegshelden des KFC Uerdingen

Neu-Drittligist Jahn Regensburg hat einen neuen Innenverteidiger unter Vertrag genommen. Mit dem KFC Uerdingen holte er einst die Regionalliga-Meisterschaft.

Früher spielte Alexander Bittroff drei Jahre lang für den KFC Uerdingen, jetzt setzt der 34-Jährige seine Karriere bei einem Zweitliga-Absteiger fort. Bittroff wechselt nach seinem Vertragsende beim 1. FC Magdeburg zum SSV Jahn Regensburg. Das gab der Verein am Mittwochnachmittag bekannt.

Der Innenverteidiger hat einen Vertrag bis 2025 unterzeichnet. "In Alexander haben wir einen erfahrenen und verlässlichen Spieler gefunden, der unserer Hintermannschaft Sicherheit und Ruhe bringen kann", wird Geschäftsführer Philipp Hausner zu dem Transfer zitiert. "Charakterlich sehen wir in ihm das Potenzial, als Vorbild und Führungsspieler für unsere jüngeren Akteure voranzugehen."

Möglicherweise ein gutes Omen für die Regensburger: Mit seinen letzten beiden Vereinen gelang Bittroff ein Aufstieg. Mit dem FCG schaffte er vor einem Jahr den Sprung in die 2. Bundesliga. Dort kam er auch aufgrund von Verletzungen aber nur unregelmäßig zum Einsatz (15 Spiele, achtmal Startelf).

Bevor Bittroff 2020 nach Magdeburg wechselte, war er Teil der Uerdinger Mannschaft, die 2018 in die 3. Liga aufstieg. Nach der Regionalliga-Meisterschaft setzte sich der KFC damals in der Aufstiegsrunde gegen Waldhof Mannheim durch. Bittroff war über die Saison hinweg ein wichtiger Faktor in der Defensive und absolvierte nahezu alle Pflichtspiele. Nach zwei Saisons in der 3. Liga und insgesamt 80 Einsätzen verließ er Krefeld.

"Ich habe sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen geführt. Sie haben mich überzeugt, diesen Weg mitzugehen. Um die gesteckten Ziele zu erreichen und erfolgreich zu sein, möchte ich meinen Teil beitragen und mein Bestes geben", sagt der 182-malige Zweitliga-Spieler (Magdeburg, FSV Frankfurt, Energie Cottbus) zu seinem Wechsel nach Regensburg. "Mit meiner Erfahrung möchte ich auch eine gewisse Führungsrolle einnehmen und den jungen Spielern helfen."

Nach Andreas Geipl (1. FC Heidenheim), Noah Ganaus (Stuttgart II), Noel Eichinger (FSV Zwickau) und Rasim Bulic (Mainz 05 II) ist Bittroff der fünfte Neuzugang.