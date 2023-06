3. Liga: Erste Zugänge für Saarbrücken und Bielefeld, Ingolstadt holt Regionalliga-Kapitän

Die Drittligisten Arminia Bielefeld und 1. FC Saarbrücken haben jeweils ihren ersten Neuzugang vorgestellt. Auch der FC Ingolstadt verstärkt sich.

Das Transferkarussell in der 3. Liga dreht sich allmählich immer schneller. Der MSV Duisburg verkündete zuletzt die Verpflichtung des erfahrenen Thomas Pledl, bei Rot-Weiss Essen wurde mit Rechtsverteidiger Eric Voufack am Montagnachmittag der vierte externe Zugang vorgestellt.

Auch außerhalb des Ruhrgebiets bewegt sich zurzeit einiges. Arminia Bielefeld machte nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga den ersten Neuzugang für die nächste Saison fest.

Sam Schreck kommt vom FC Erzgebirge Aue nach Ostwestfalen. Dort läuft der Vertrag des 24 Jahre alten Mittelfeldspielers aus. Zwei Jahre verbrachte das frühere Talent von Bayer Leverkusen im Erzgebirge und war dort Stammspieler.

Schreck bringt die Erfahrung von 26 Spielen in der 2. Bundesliga und 28 Drittliga-Einsätzen mit nach Bielefeld, zudem spielte er für den FC Groningen 26-mal in der niederländischen Eredivisie.

Er könne "mit seiner dynamischen und agilen Spielweise sowie seiner Persönlichkeit ein wichtiger Bestandteil unseres Teams werden", sagt DSC-Sportchef Michael Mutzel über den Neuzugang.

Update: Noch am Montagnachmittag haben die Arminen erneut zugeschlagen und Louis Oppie verpflichtet. Der Innenverteidiger kommt aus der zweiten Mannschaft von Hannover 96.

Derweil hat der 1. FC Saarbrücken einen Nachfolger für den zum SC Paderborn abgewanderten Stürmer Adriano Grimaldi präsentiert. Kai Brünker soll die Lücke füllen. Der 29-Jährige weiß zumindest, wie man aufsteigt: Das gelang ihm vor einem Jahr mit dem 1. FC Magdeburg, wo er in den vergangenen drei Saison unter Vertrag stand.

14 Tore erzielte Brünker in 84 Partien für den FC. "Er hat in Magdeburg seine Qualitäten vor allem in der Aufstiegssaison unter Beweis gestellt", betont Sportdirektor Jürgen Lufinger. "Er verfügt mit seinen 1,90 Metern Körpergröße über Gardemaß und überzeugt durch seine Zweikampfstärke."

FCI-Neuzugang mit 19 Jahren schon Kapitän

Bereits den fünften Neuen vermeldete der FC Ingolstadt am Montag. Es handelt sich um Mladen Cvetinovic, der vom Nordost-Regionalligisten Viktoria Berlin kommt. Obwohl der Innenverteidiger erst 19 Jahre alt, trug er in der abgelaufenen Saison die Kapitänsbinde.

Auch in der 3. Liga kam der bosnische U21-Nationalspieler im Abstiegsjahr der Berliner bereits zu fünf Einsätzen. Weitere werden im Trikot des FCI hinzukommen. "Als robuster und top ausgebildeter Verteidiger bringt Mladen sehr vielversprechende Anlagen mit nach Ingolstadt. Dabei sticht vor allem seine Zweikampfstärke sowie seine Geschwindigkeit heraus. Zudem übernimmt er auf dem Platz bereits in seinem jungen Alter enorm viel Verantwortung", freut sich Sportchef Ivica Grlic.

Lukas Fröde (Hansa Rostock), Leon Guwara (Jahn Regensburg), Jannik Mause (Alemannia Aachen) und Moritz Seiffert (Viktoria Berlin) standen bereits als Verstärkungen fest.