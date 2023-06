MSV Duisburg: Zweiter Zugang perfekt! 170-maliger Zweitligaspieler unterschreibt

Das ist ein guter Freitag für die Fans des MSV Duisburg: Die Drittliga-Lizenz ist da und auch der zweite Zugang wurde vorgestellt.

Der MSV Duisburg hat nach Santiago Castaneda (Tampa Bay Rowdies) nun auch den zweiten Zugang für die Saison 2023/2024 vorgestellt.

Der MSV hat Thomas Pledl verpflichtet. Der 29-Jährige schnürte zuletzt für den SV Waldhof Mannheim die Stiefel. Für den Meidericher Spielverein stürmt Pledl nun bis 2025. In Zebrastreifen wird der Flügelspieler mit der Rückennummer 10 auflaufen.

Im Dress der SpVgg Greuther Fürth, des FC Ingolstadt, des SV Sandhausen und von Fortuna Düsseldorf sammelte der Rechtsfuß zwölf Bundesliga- und 170 Zweitliga-Einsätze. Hinzu kommen 19 Matches in der 3. Liga für Mannheim.

Bereits im vergangenen Herbst hatte Pledl sich im Teamtraining der Zebras fit gehalten. Schlussendlich unterschrieb der Mittelfeldspieler im Januar 2023 beim SV Waldhof. In beiden Begegnungen mit dem MSV traf Pledl in der abgelaufenen Saison für die Mannheimer.

Thomas Pledl: "Als ich im Herbst in Duisburg war, hatte ich schon einen sehr, sehr guten Eindruck, der Kontakt ist seither nie abgerissen. Und ich mein‘ das wirklich so: Der MSV ist einfach ein geiler Verein, mit geilen Fans und einem geilen Umfeld. Für mich ist das der richtige Schritt, um in meiner Karriere voll anzugreifen. Die Vorfreude auf den Spielverein ist riesig."

MSV-Trainer Torsten Ziegner ergänzt: "In seiner langen Karriere hat Thomas schon einiges erlebt und gezeigt. Uns wird er nun mit seinem Spielwitz und seiner Torgefahr, die wir zuletzt in den Spielen gegen Waldhof Mannheim erfahren mussten, mit Sicherheit weiterhelfen. Mit seinen 29 Jahren ist er noch total hungrig, mit uns erfolgreich zu sein."

Die Vertragssituation beim MSV Duisburg im Überblick:

Auslaufende Verträge (3): Lukas Raeder, Kolja Pusch, Benjamin Girth

Länger gebunden:

Bis 2024 (17): Vincent Müller, Maximilian Braune, Sebastian Mai, Marvin Senger, Baran Mogultay, Niklas Kölle, Rolf, Feltscher, Marvin Bakalorz, Marvin Knoll, Niclas Stierlin, Jonas Meichelbrink, Caspar Jander, Alaa Bakir, Julian Hettwer, Chinedu Ekene, Philipp König, Joshua Bitter

Bis 2025 (2): Tobias Fleckstein, Hamza Anhari

Zugänge: Santiago Castaneda (Tampa Bay Rowdies), Thomas Pledl (Waldhof Mannheim)

Abgänge: Marlon Frey (TSV 1860 München), Moritz Stoppelkamp, Aziz Bouhaddouz, Marvin Ajani, Leroy Kwadwo, Vincent Gembalies (alle Ziel unbekannt)