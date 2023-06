SC Verl: Noch drei Trainer-Kandidaten im Rennen - in 48 Stunden soll eine Entscheidung fallen

Die Trainersuche beim Sportclub Verl läuft weiter auf Hochtouren. Der Kandidatenkreis ist kleiner geworden.

Vorweg: Der Sportclub Verl hat noch keinen Nachfolger für Michel Kniat, der die Poststraße Richtung Arminia Bielefeld verlassen hat, gefunden. Der neue SCV-Trainer wird noch gesucht.

"Der Kandidatenkreis hat sich reduziert. Wir sind noch mit einigen Trainern im Austausch und haben keine finale Entscheidung getroffen. Aber ich hoffe, dass das in 48 Stunden der Fall sein wird", erklärte Raimund Bertels, Präsident des SC Verl, am Montag (19. Juni) gegenüber RevierSport.

Nach RS-Informationen sind noch drei Kandidaten im Rennen. Nämlich Mark Zimmermann (zuletzt 1. FC Köln II), Alexander Ende (aktuell Borussia Mönchengladbach U19) und "Mister X". Und genau dieser Unbekannte könnte es am Ende auch werden.

Bertels sagte nur mit einem Augenzwinkern: "Lasst euch mal alle überraschen." Fakt ist, dass es Carsten Rump nicht werden wird. "Ich glaube, dass sich Alexander Müller hier im RevierSport deutlich zu dieser Personalie geäußert hat."

Am 28. oder 29. Juni will der SC Verl in die Sommervorbereitung starten. "Wann wir beginnen, entscheidet dann der neue Trainer. Je früher wir ihn finden, desto früher starten wir", verriet Bertels noch.

Zumindest der Verler Kader steht so gut wie fest. Zwei Torhüter sollen nur noch hinzukommen. Die Unterschriften fehlen zwar noch, aber die Verler sind in den Verhandlungenschon sehr weit. Gut möglich, dass auch hier in den nächsten Tagen Vollzug gemeldet werden kann.

Der Kader 2023/2024 des SC Verl im Überblick:

Tor: Leon Nübel, Fabian Pekruhl

Abwehr: Torge Paetow, Daniel Mikic, Nick Otto, Michel Stöcker, Nico Ochojski, Tobias Knost, Fabio Gruber (FC Augsburg II), Gideon Guzy (FC Schalke 04 II)

Mittelfeld: Joscha Wosz, Tom Baack, Oliver Batista Meier, Ilya Polyakov, Presley Pululu, Maximilian Wolfram, Mael Corboz, Leon Bürger, Nicolas Sessa

Angriff: Lars Lokotsch (Fortuna Köln), Hendrik Mittelstädt (1. FC Köln II), Mateo Biondic, Eduard Probst, Robin Friedrich (Hannover 96 II)