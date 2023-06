3. Liga: Lübeck präsentiert fünften Zugang - Regionalliga-Spieler unterschreibt

Der VfB Lübeck rüstet sich für die neue Liga. Die Norddeutschen präsentierten nun Zugang Nummer fünf für die Saison 2023/2024.

Der fünfte Neuzugang des VfB Lübeck für die Drittliga-Saison 2023/24 heißt Leon Sommer. Der 22-jährige Außenverteidiger, der auch auf der offensiveren Außenposition eingesetzt werden kann, wechselt vom Regionalliga-Nord-Vizemeister Hamburger SV II an die Lohmühle und hat am heutigen Freitag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben.

Zuvor hatten bereits Philipp Klewin, Ulrich Taffertshofer (beide Erzgebirge Aue), Gavin Didzilatis (1. FC Köln II) und Robin Velasco, der ebenfalls vom HSV II kommt, an der Lohmühle unterschrieben.

Sommer, der in erster Linie auf der Position des rechten Verteidigers zu Hause ist, wurde nach Anfängen beim BSC Acosta in seiner Geburtsstadt Braunschweig im Nachwuchs des VfL Wolfsburg ausgebildet.

"Ich freue mich auf den VfB und auf die 3. Liga. Sebastian Harms hat mich damals schon zum HSV geholt, so hatte ich auch diesmal in den Gesprächen von Beginn an ein sehr gutes Gefühl. Die Mannschaft habe ich ja im vergangenen Jahr immer verfolgt und bin sicher, dass es mir in dieser Truppe mit vielen guten Jungs leichtfallen wird, mich schnell einzugewöhnen. Die Lohmühle habe ich vom letzten Spiel im November noch gut in Erinnerung. Das hat damals Spaß gemacht, und diese Stimmung werden wir in der 3. Liga hoffentlich regelmäßig erleben", sagt Sommer.

Bei den „Wölfen“ wurde er 2020 auch in die U23 in den Herrenbereich übernommen, die Regionalliga-Saison jedoch nach wenigen Wochen abgebrochen. Im folgenden Jahr schloss sich für Sommer der Vereinswechsel zum Hamburger SV an, wo er sich als Stammspieler in der Regionalliga-Mannschaft etablierte. Insgesamt stehen für ihn 69 Regionalliga-Einsätze (5 Tore) zu Buche. Zwei Länderspiele absolvierte er zudem für die deutsche U17-Nationalmannschaft.

VfB-Sportvorstand Sebastian Harms sagt: "Leon zeichnet neben seinen fußballerischen Fähigkeiten vor allem seine starke Physis aus. Er ist enorm schnell und gleichzeitig körperlich robust. Er vereint die notwendige defensive Stabilität mit dynamischen Antritten nach vorn und gutem Flankenspiel. Zudem habe ich ihn als sehr professionellen, ehrgeizigen jungen Mann kennengelernt. Wir freuen uns, dass sich Leon für den VfB entschieden hat, und sind überzeugt, dass er sich in der 3. Liga schnell etablieren wird und unsere Mannschaft verstärkt."