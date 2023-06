Dass Jannik Mause Alemannia Aachen diesen Sommer verlassen wird, steht seit einiger Zeit fest. Nun ist das Ziel des Offensivmanns bekannt.

Jannik Mause wechselt zur kommenden Saison zum Drittligisten FC Ingolstadt. Das gaben die Schanzer am Freitag bekannt.

"Neben seinem ausgeprägten Torriecher verfügt Jannik auch über ein hohes Tempo und den notwendigen Zug zum Tor. Gleichzeitig lässt er in jedem Spiel sein Herz auf dem Platz, arbeitet gut gegen den Ball und leistet läuferisch enorm viel – genau diese Tugenden brauchen wir", sagt Ingolstadts Sportdirektor Ivo Grlic über die Verpflichtung des 24-jährigen Offensivmanns.

"Nach dem feststehenden Vertragsende in Aachen war für mich der perfekte Zeitpunkt gekommen, um höherklassig anzugreifen. Beim FC Ingolstadt 04 finde ich die dafür idealen Rahmenbedingungen vor, sodass ich der neuen Herausforderung mit vollem Fokus und großer Freude entgegentrete", fügte Mause an.

Alemannia Aachens Mause war begehrt

Jannik Mause war in der vergangenen Saison in der Regionalliga West an insgesamt 22 Toren beteiligt - 14 Treffer und acht Vorlagen. Kein Wunder, dass der Angreifer in diesem Sommer nach oben schielte.

Bereits Anfang Mai stand fest, dass Mause Alemannia Aachen diesen Sommer verlassen würde. "Ich habe offene, wertschätzende und ehrliche Gespräche mit den Verantwortlichen geführt, bei denen ich nie unter Druck gesetzt wurde. Letztlich habe ich mich nach zwei wirklich sehr schönen Jahren hier nun dazu entschieden, dass ich eine höherklassige Herausforderung annehmen möchte", sagte er damals.

Das Interesse an Mause war groß. Mehrere Zweit- und Drittligisten hatten ein Auge auf den 24-Jährigen geworfen, darunter auch Rot-Weiss Essen. Den Zuschlag erhielt nun Ingolstadt.

Mause, der beim 1. FC Köln und Mainz 05 ausgebildet wurde, landete nach Stationen beim TSV Steinbach, dem SV Rödinghausen und dem FC Wegberg-Beeck im Sommer 2021 in der Kaiserstadt. Insgesamt bringt es der mehrfache deutsche U18- und U17-Nationalspieler auf 87 Einsätze in der Regionalliga West (29 Tore, acht Vorlagen), 69 in der Regionalliga Südwest (zehn Tore, neun Vorlagen).