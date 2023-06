MSV Duisburg: Nach Frey-Abgang - so ist der Stand bei möglichen Zugängen

Bei vier MSV-Spielern ist die Zukunft immer noch nicht gänzlich geklärt. Zumindest ein Akteur aus diesem Quartett soll demnächst bei einem Konkurrenten unterschreiben.

Die Verantwortlichen des MSV Duisburg basteln weiter fleißig am Kader für die neue Saison 2023/2024. Doch so richtig voran scheinen Sportchef Ralf Heskamp und Trainer Torsten Ziegner in diesen Tagen nicht zu kommen.

"Aktuell gibt es nichts Neues zu vermelden. Was ich verraten kann ist, dass wir uns die ganze Zeit in Gesprächen mit potentiellen Zugängen befinden. Und natürlich auch mit den vier Spielern, deren Verträge bei uns auslaufen, die Situationen aber noch nicht gänzlich geklärt sind", berichtet Heskamp gegenüber RevierSport.

Gemeint sind Lukas Raeder, Marlon Frey, Kolja Pusch und Benjamin Girth. Es ist gut möglich, dass am Ende alle vier Mann den MSV verlassen werden, weil die Duisburger einfach zu lange mit einem möglichen Vertragsangebot für die Jungs auf sich warten lassen. An Offensivkraft Pusch soll bereits auf den Zetteln des FC Erzgebirge Aue und Aufsteiger SSV Ulm stehen. An Stürmer Girth soll der TSV 1860 München großes Interesse bekunden - RevierSport berichtete.

Und Mittelfeldspieler Frey könnte demnächst auch in der Landeshauptstadt Bayerns aufschlagen. Vom Interesse der "Löwen" an Noch-Zebra Frey berichtet "dieblaue24". Der 27-Jährige, der für Kaiserslautern und Sandhausen auch 35 Zweitliga-Spiele bestritt, war in seiner zweieinhalbjährigen MSV-Zeit stets ein wichtiger Spieler. Im Duisburger Trikot kommt Frey auf insgesamt 97 Einsätze (vier Tore, fünf Vorlagen). Es darf stark bezweifelt werden, dass Frey die 100-Spiele-Marke im MSV-Dress knackt. Update: Am Nachmittag hat 1860 den Wechsel von Frey bestätigt.

Die Vertragssituation beim MSV Duisburg im Überblick:

Auslaufende Verträge (4): Lukas Raeder, Marlon Frey, Kolja Pusch, Benjamin Girth

Länger gebunden:

Bis 2024 (17): Vincent Müller, Maximilian Braune, Sebastian Mai, Marvin Senger, Baran Mogultay, Niklas Kölle, Rolf, Feltscher, Marvin Bakalorz, Marvin Knoll, Niclas Stierlin, Jonas Meichelbrink, Caspar Jander, Alaa Bakir, Julian Hettwer, Chinedu Ekene, Philipp König, Joshua Bitter

Bis 2025 (2): Tobias Fleckstein, Hamza Anhari

Zugänge: Santiago Castaneda (Tampa Bay Rowdies)

Abgänge: Moritz Stoppelkamp, Aziz Bouhaddouz, Marvin Ajani, Leroy Kwadwo, Vincent Gembalies (alle Ziel unbekannt)