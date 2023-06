TSV 1860 München: Drei Zugänge offiziell vorgestellt - inklusive Spieler des MSV Duisburg

Der TSV 1860 München hat drei Zugänge vorgestellt. Mit dabei ist auch ein bisheriger Profi des MSV Duisburg.

Der TSV 1860 München hat mit Torhüter David Richter, Mittelfeldspieler Marlon Frey und Offensivspieler Julian Guttau drei Zugänge auf einen Schlag verpflichtet.

Der 24-jährige Richter spielte zuletzt für die Offenbacher Kickers in der Regionalliga Südwest, der 23-jährige Guttau stürmte für den Zweitplatzierten der abgelaufenen Drittliga-Saison, den SC Freiburg II, und der 27-jährige Frey trug in den vergangenen zweieinhalb Jahren das Trikot des MSV Duisburg. Über die Wechselmodalitäten haben alle Seiten Stillschweigen vereinbart. Über Freys möglichen Wechsel von Duisburg nach München hatte RevierSport erst noch an diesem Mittwochmorgen (7. Juni) berichtet.

1860-Geschäftsführer Sport, Günther Gorenzel, freut sich derweil auf den Neuerwerb aus dem Ruhrgebiet: "Marlon bringt viele Fähigkeiten mit, die wir im Übergangsspiel von der Offensive zur Defensive benötigen. In Verbindung seiner Qualitäten als Fußballer, seiner Erfahrung und Persönlichkeit wird er daher eine wichtige Rolle in unserem Spiel einnehmen."

Der 27-jährige Frey selbst schwärmt von den "Löwen": "Sechzig ist ein großer Verein in Deutschland mit ganz viel Tradition. Ich habe selbst in den letzten zweieinhalb Jahren mit dem MSV dort gespielt und die spezielle Heimkulisse als Gast erlebt. Zwar hatte ich einige Optionen im In- und Ausland, aber die Idee, die mir Maurizio Jacobacci und Günther Gorenzel aufgezeigt haben, hat mich einfach überzeugt.“

Frey, der für Kaiserslautern und Sandhausen auch 35 Zweitliga-Spiele bestritt, war in seiner zweieinhalbjährigen MSV-Zeit stets ein wichtiger Spieler. Im Duisburger Trikot kommt Frey auf insgesamt 97 Einsätze (vier Tore, fünf Vorlagen). Die 100-Spiele-Marke im MSV-Dress wird er somit nicht mehr knacken.

Und: Gut möglich, dass Frey mit Benjamin Girth bald einen bisherigen MSV-Mannschaftskollegen in München begrüßen wird. Denn der Stürmer soll nach RevierSport-Informationen auch ein heißes Thema bei 1860 München sein.