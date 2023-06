3. Liga: Zwickaus Torjäger Baumann hat einen neuen Verein gefunden

Dominic Baumann, begehrter Angreifer des Drittliga-Absteigers FSV Zwickau, hat einen neuen Verein gefunden.

Der Hallesche FC hat Stürmer Dominic Baumann zur Saison 2023/24 unter Vertrag genommen. Der 28-jährige Angreifer wechselt von Drittliga-Absteiger FSV Zwickau ablösefrei an die Saale.

"Dominic Baumann hat in den vergangenen beiden Spielzeiten in der 3. Liga zweistellig getroffen und verfügt beim Torabschluss über ein großes Repertoire. Er passt mit seiner immensen Erfahrung, robuster Mentalität und seinen nachgewiesenen Fähigkeiten optimal in unser Anforderungsprofil", erklärte HFC-Sportdirektor Thomas Sobotzik.

Baumann, der in der Zwickauer Abstiegssaison in 36 Einsätzen 14 Mal für traf, erzielte in zwei Jahren beim FSV Zwickau insgesamt 26 Tore in 74 Spielen, zuvor trug er das Trikot der Würzburger Kickers in der 2. Bundesliga.

Der gebürtige Sachse durchlief das Nachwuchsleistungszentrum der SG Dynamo Dresden und erhielt an der Elbe seinen ersten Profivertrag, bevor er von 2015 bis 2017 beim 1. FC Nürnberg unter Vertrag stand.

1. FC Saarbrücken: Antonio Grimaldi wechselt in die 2. Bundesliga

Eine Etage höher geht es in der neuen Saison für einen Stürmer des 1. FC Saarbrücken. Der 32-jährige Adriano Grimaldi wechselt zum Zweitligisten SC Paderborn.

Der 1,88 Meter große Angreifer bringt viel Erfahrung mit an die Pader. Dazu gehören sechs Bundesliga-Spiele, 33 Zweitliga-Begegnungen und 247 Drittliga-Einsätze. Der waschechte Mittelstürmer erzielte in der Spielzeit 2022/2023 neun Tore in 33 Meisterschaftsspielen für den 1. FC Saarbrücken, mit dem er ganz knapp den Aufstieg in die 2. Bundesliga verpasste.

"Adriano hat seinen sportlichen Wert in den höchsten deutschen Ligen bereits vielfach unter Beweis gestellt. Mit ihm gewinnen wir einen wuchtigen und torgefährlichen Angreifer hinzu, der unsere Möglichkeiten im Kader weiter optimiert", sagt SCP-Geschäftsführer Sport Benjamin Weber.