27. Spieltag der 3. Liga: Alemannia Aachen steht im Abstiegskampf unter Druck, Saarbrücken überholt Energie Cottbus - es tut sich was, oben wie unten.

Nachdem der SV Wehen Wiesbaden bereits am Freitagabend die lange Erfolgsserie des VfL Osnabrück, der seit dem 2:0 über Rot-Weiss Essen im Dezember vergangenen Jahres nicht mehr verlor, stoppen konnte, brachte der Samstagnachmittag in der 3. Liga eine bunte Mischung mit Beteiligten aus allen Tabellenregionen.

Energie Cottbus und der 1. FC Saarbrücken sind Spitzenreiter Dynamo Dresden dicht auf den Fersen - heute trafen die beiden im Duell des Zweiten gegen den Dritten direkt aufeinander. Und die Gastgeber aus dem Saarland schoben sich an Energie Cottbus vorbei, belegen nun erstmals einen direkten Aufstiegsplatz. Sebastian Vasiliadis brachte Saarbrücken in Führung (22.), Kasim Rabihic erhöhte auf 2:0 vor dem Seitenwechsel (38.).

Doch nach dem Wiederanpfiff wollten es die Brandenburger wissen: Schwungvoll kam Cottbus aus der Kabine, erzielte durch Timmy Thiele den Anschlusstreffer (56.). Es reichte am Ende jedoch nicht mehr für die Gäste - Saarbrücken überholt Energie Cottbus und ist nun Zweiter.

Tabellenführer Dresden war derweil in Aachen gefordert. Die Alemannia drohte in die Abstiegszone zu rutschen. Bei gewohnt toller Stimmung im Aachener Tivoli fanden die Gastgeber nach einer ereignisarmen ersten halben Stunde in die Partie, doch in der eigenen Druckphase erzielte der Ligaprimus aus Dresden durch Niklas Hauptmann unmittelbar vor dem Pausenpfiff das 1:0 für Dynamo (45.). In Hälfte zwei fehlte der Alemannia - mal wieder - die offensive Durchschlagskraft. Aachen steckt also weiter tief im Abstiegssumpf.

Dort befinden sich auch die beiden Zweitgarnituren vom VfB Stuttgart und Hannover 96. Lange sah es im direkten Duell beider Abstiegskandidaten nach einer 1:1-Punkteteilung aus, die niemandem weitergeholfen hätte. Doch kurz vor Abpfiff traf der VfB, nachdem er sich wenige Minuten vorher durch eine Ampelkarte dezimierte, aus elf Metern zum 2:1 (86.) - und fährt damit extrem wichtige Punkte im Abstiegskampf ein, zieht mit Alemannia Aachen gleich.

Am unteren Tabellenende steht die SpVgg Unterhaching, wo langsam aber sicher die Lichter ausgehen. Das rettende Ufer ist in weiter Ferne. Gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten SV Sandhausen mussten also unbedingt drei Punkte her. Mit dem 2:2-Unentschieden können die Gastgeber vom SVS wohl besser leben als das Drittliga-Schlusslicht.

Im umkämpften Verfolgerduell machten die in den hohen Norden gereisten Oberbayern vom FC Ingolstadt bei Hansa Rostock zwar kein schlechtes Auswärtsspiel, doch einfache Fehler im Defensivverbund des FCI verursachten einen 0:2-Pausenrückstand. In der Schlussphase kassierte Rostock dann zwei Gelb-Rote-Karten, doch auch die doppelte Überzahl vermochte Ingolstadt nicht zu nutzen, sodass es beim 2:0 für Hansa blieb.

Komplettiert wird der 27. Spieltag am Sonntag (9. März), wenn 1860 München die Zweitgarnitur von Borussia Dortmund im Stadion an der Gründwalder Straße empfängt, Viktoria Köln in Sachsen auf Erzgebirge Aue trifft und Rot-Weiss Essen schließlich im Flutlichtspiel an der Hafenstraße seine Serie ausbauen kann.