Im Spitzenspiel der 3. Liga zwischen dem FC Viktoria Köln und 1. FC Saarbrücken feierte der FCS einen 2:1-Auswärtssieg.

Der 1. FC Saarbrücken hat das Spitzenspiel der 3. Liga gewonnen und vorerst einen direkten Aufstiegsplatz erobert. Bei Viktoria Köln setzten sich die Saarländer 2:1 (1:0) durch und sprangen auf den zweiten Platz.

Tabellenführer Energie Cottbus liegt einen Punkt voraus - Saarbrücken hatte die vergangenen beiden Auswärtsspiele verloren.

Elijah Krahn (42.) und Kasim Rabihic (65.) sorgten für den Sieg der Gäste. Die Kölner, für die es ein Dämpfer im Aufstiegsrennen war, hatten durch Donny Bogicevic (49.) zwischenzeitlich ausgeglichen. In der Nachspielzeit verpasste Kölns Sticker das 2:2 (90.+6). Saarbrücken hat nunmehr sieben Punkte Vorsprung auf den Verfolger aus Köln. Saarbrückens Siegtorschütze Rabihic hat im Aufstiegsrennen Selbstbewusstsein getankt. Er sagte bei "Magenta Sport": "Ich habe letzte Woche gesagt, dass wir unbedingt eine Serie starten wollen. Wir wollen jede Woche Druck nach oben machen. Jetzt haben wir Dresden Druck gemacht, nächste Woche hoffentlich auch Cottbus. Ich hoffe, dass die patzen. Dann sind wir da, um das auszunutzen." Olaf Janßen, Trainer Viktoria Köln, bilanziert kurios: "Ich grinse dir über das ganze Gesicht. Wenn man Saarbrücken in der ersten Halbzeit ein einziges Mal aufs Tor schießen lässt, in der zweiten Halbzeit gefühlt ein halbes Mal, dann ist das bitter, dass du dadurch zwei Tore kassierst. Sechs Leute sind ausgefallen. In der Halbzeit hatten wir eine gedrückte Stimmung, was ich cool fand. Man sieht, was die Jungs für einen Anspruch an sich selbst haben. Die zweite Halbzeit war überragend, wie wir es mit dem Ball gelöst haben – eine Welle nach der anderen nach vorne. Das muss man erstmal so hinbekommen. Es gibt so Tage, da bekommst du die verdienten Punkte eben nicht." Die Statistik zum Spiel

Köln: Rauhut - Dietz, Greger, Sticker - Lopes Cabral, Lofolomo, Florian Engelhardt (85. De Meester), Niklas May (79. Cueto) - Velasco (69. Güler), Bogićević - Lobinger (79. El Mala)

Saarbrücken: Menzel - Fahrner (90. Thoelke), Sonnenberg, Bichsel, Rizzuto - Sontheimer, Vasiliadis (82. Zeitz), Krahn, Stehle (82. Patrick Schmidt), Rabihic (71. Dominik Becker) - Feiertag (82. Krüger)

Schiedsrichter: Timon Schulz (Hannover)

Tore: 0:1 Krahn (42.), 1:1 Bogićević (49.), 1:2 Rabihic (65.)

Gelbe Karten: El Mala - Rizzuto (8), Vasiliadis (8)

Zuschauer: 5531