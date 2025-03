Die 3. Liga befindet sich in einer Englischen Woche. Am Dienstagabend wurde die erste Hälfte des 28. Spieltags absolviert. Die Vereine aus dem Westen waren erfolgreich.

Englische Woche in der 3. Liga. Am Dienstagabend wurden fünf Partien des 28. Spieltags absolviert. Die West-Vereine hatten Grund zum Jubeln.

Auf der Alm kam es zu einem echten Spitzenspiel. Arminia Bielefeld wollte mit einem Sieg gegen den 1. FC Saarbrücken wieder näher an die Aufstiegsplätze heranrücken. Die Saarländer erwischten aber den besseren Start und führten bereits nach fünf Minuten durch einen Treffer von Tim Civeja. Bielefeld erholte sich jedoch schnell und drehte die Partie. Julian Kania (8., 26.) traf doppelt. Saarbrücken drängte auf den Ausgleich, aber die Arminia sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung. Felix Hagmann (84.) ließ die Alm beben.

Mit Energie Cottbus und Hannover 96 II standen sich zwei Teams gegenüber, die zuletzt in einer Ergebniskrise waren. Am Ende beendeten beide Teams ihre Niederlagenserien, die Partie endete 2:2. Arminia Bielefeld liegt nun nur noch drei Zähler hinter den Brandenburgern. Für Hannovers Zweitvertretung ist der eine Punkt im Abstiegskampf auch zu wenig.

Alemannia Aachen landete einen echten Befreiungsschlag. Nach zuletzt sieben Spielen in Folge ohne Sieg feierte das Team von Trainer Heiner Backhaus einen verdienten 3:0-Erfolg beim heimstarken FC Ingolstadt. Anton Heinz (29.) eröffnete den Torreigen, Danilo Wiebe (50.) und Sasa Strujic (77.) erhöhten. Die Alemannia verschaffte sich mit dem langersehnten Dreier etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt.

Der VfL Osnabrück sammelte im Kellerduell mit dem VfB Stuttgart II die nächsten Big Points. Mit 2:1 siegten die Lila-Weißen, die dabei einen frühen Rückstand noch drehen konnten. Durch den knappen Sieg rücken die Niedersachsen auf Rang zwölf vor.

Für die SpVgg Unterhaching ist der Gang in die Viertklassigkeit kaum mehr abzuwenden. Gegen den SC Verl setzte es im eigenen Stadion die nächste Niederlage - und das, obwohl die Hachinger über eine Stunde in Überzahl waren. Der Sportclub brachte aber das 2:1 über die Zeit. Haching biss sich an zehn Verlern die Zähne aus.

Die übrigen fünf Begegnungen werden am Mittwochabend stattfinden. Unter anderem hofft Rot-Weiss Essen beim FC Viktoria Köln darauf, den beeindruckenden Siegeslauf fortsetzen zu können, um die Teams im Tabellenkeller noch weiter zu distanzieren.