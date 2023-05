MSV Duisburg: Trainer über Stoppelkamp - "Er war enttäuscht, traurig, das ist total verständlich"

Der MSV Duisburg wird am Sonntag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) vier Spieler verabschieden. Darunter wird auch Moritz Stoppelkamp sein.

Noch vor der Pressenkonferenz am Freitag (11 Uhr), 19. Mai 2023, gab der MSV Duisburg bekannt, dass Moritz Stoppelkamp keinen neuen Vertrag erhält.

Nach sechs Jahren und 196 Spielen im MSV-Trikot ist für den aktuellen Kapitän im Sommer Schluss.

RevierSport erfuhr, dass der 36-jährige Stoppelkamp schockiert auf die ihm übermittelnde Nachricht von dem MSV-Aus reagierte. Stoppelkamp hatte fest damit gerechnet, dass er noch ein Jahr lang in Zebra-Streifen auflaufen wird. Das war auch noch der Stand im März - RS berichtete. Doch dazu wird es nicht kommen.

Auf der Pressekonferenz am Freitag vor dem Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken (Sonntag, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) meinte Trainer Torsten Ziegner zu der Stoppelkamp-Personalie: "Wir haben uns die Entscheidung bei den Abgängen natürlich nicht leicht gemacht. Dementsprechend war es auch bei Moritz nicht einfach. Unser Anliegen ist es, Veränderungen voranzutreiben. Unser Ziel ist es schon, in der neuen Saison die Mannschaft so zu verändern, dass wir eine neue Hierarchie aufbauen. Dazu gehören personelle Veränderungen. Genau diesen unterliegt auch Stoppelkamp."

Ziegner und Sportchef Ralf Heskamp teilten ihrem Kapitän mit, dass er keinen neuen Vertrag erhält. Seine Reaktion? Ziegner verrät: "Er war enttäuscht, traurig, das ist total verständlich. Dieser Verein liegt 'Stoppel' am Herzen. Er hat die meiste Zeit in seiner Karriere in Duisburg verbracht. So etwas dann zu hören, ist nie etwas Schönes. Aber als Entscheidungsträger muss man auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen. Das haben wir getan."

Dass es eine Rolle spielen könnte, dass Stoppelkamp zuletzt zu oft verletzt war, schließt Ziegner aus und betonte: "Nein! Das kann ich nicht bestätigen. Unsere Entscheidung hatte nichts damit zu tun, dass Moritz verletzt ist. Jeder Spieler hat Blessuren. Wir wollen und müssen einfach Veränderungen schaffen, um den nächsten Schritt zu machen. Wir haben schon in dieser Saison versucht einiges zu verändern und zur neuen Saison sind einfach frisches Blut und eine neue Hierarchie notwendig." Und da ist kein Platz mehr für Moritz Stoppelkamp.

Die Vertragssituation beim MSV Duisburg im Überblick:

Auslaufende Verträge (4): Lukas Raeder, Marlon Frey, Kolja Pusch, Benjamin Girth

Länger gebunden:

Bis 2024 (18): Vincent Müller, Maximilian Braune, Sebastian Mai, Marvin Senger, Vincent Gembalies, Baran Mogultay, Niklas Kölle, Rolf, Feltscher, Marvin Bakalorz, Marvin Knoll, Niclas Stierlin, Jonas Meichelbrink, Caspar Jander, Alaa Bakir, Julian Hettwer, Chinedu Ekene, Philipp König, Joshua Bitter

Bis 2025 (2): Tobias Fleckstein, Hamza Anhari

Zugänge: Santiago Castaneda (Tampa Bay Rowdies)

Abgänge: Moritz Stoppelkamp, Aziz Bouhaddouz, Marvin Ajani, Leroy Kwadwo (alle Ziel unbekannt)