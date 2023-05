MSV Duisburg: Entscheidung gefallen! So sieht die Zukunft von Moritz Stoppelkamp aus

Der MSV Duisburg hat am Freitag (19. Mai 2023) bekanntgegeben, wie es mit Kapitän Moritz Stoppelkamp weiter geht.

Das war's! Der MSV Duisburg und Moritz Stoppelkamp gehen nach der Saison getrennte Wege. Zumindest sportlich gesehen, war es das für den 36-jährigen Kapitän beim MSV, der in dieser Saison auf 28 Spiele (sieben Tore, zehn Vorlagen) kommt.

"Sechs Spielzeiten in ZebraStreifen – und was für welche! Mehr Drama geht eigentlich nicht. Moritz Stoppelkamp wird mit dem Ende der laufenden Saison 2022/23 das MSV-Trikot nach jeder Menge Tore, Tränen, Herz, Leidenschaft, Jubel und Emotionen ablegen", heißt es in einer Pressemitteilung des MSV Duisburg.

Schon mit zehn Jahren wechselte Stoppelkamp erstmals zum Meidericher Spielverein - damals von der Viktoria Buchholz ins Nachwuchsteam des MSV. Den Sprung zum Profi schaffte der offensive Mittelfeldspieler bei Rot-Weiss Essen - Stammspieler wurde er erstmals bei Rot-Weiß Erfurt unter Pavel Dotchev.

Nach Stationen in München, Oberhausen, Hannover (wo Stoppelkamp fünfmal für 96 in der Europa League auflief, Anm. d. Red.), beim SC Paderborn (mit dem legendären 82-Meter-Treffer, Anm. d. Red.) und in Karlsruhe kehrte Stoppelkamp im Sommer 2017 an die Westender Straße zurück.

Unter den Trainern Ilia Gruev, Torsten Lieberknecht, Gino Lettieri, Uwe Schubert, Pavel Dotchev, Hagen Schmidt und Torsten Ziegner folgten insgesamt 196 (65 Tore, 54 Vorlagen) weitere Pflichtspiele für den Spielverein.

"Ich habe bis Sommer 2023 als aktiver Spieler noch Vertrag. Danach besitze ich noch einen Anschlussvertrag beim MSV. Stand jetzt würde ich gerne noch so lange wie möglich spielen, weil es mir einfach Spaß macht", sagte Stoppelkamp noch Ende 2022 gegenüber RevierSport. Heißt: Gut möglich, dass die Fans den langjährigen Kapitän demnächst als Funktionär beim MSV sehen werden.

Die Vertragssituation beim MSV Duisburg im Überblick:

Auslaufende Verträge (4): Lukas Raeder, Marlon Frey, Kolja Pusch, Benjamin Girth

Länger gebunden:

Bis 2024 (18): Vincent Müller, Maximilian Braune, Sebastian Mai, Marvin Senger, Vincent Gembalies, Baran Mogultay, Niklas Kölle, Rolf, Feltscher, Marvin Bakalorz, Marvin Knoll, Niclas Stierlin, Jonas Meichelbrink, Caspar Jander, Alaa Bakir, Julian Hettwer, Chinedu Ekene, Philipp König, Joshua Bitter

Bis 2025 (2): Tobias Fleckstein, Hamza Anhari

Zugänge: Santiago Castaneda (Tampa Bay Rowdies)

Abgänge: Moritz Stoppelkamp, Aziz Bouhaddouz, Marvin Ajani, Leroy Kwadwo (alle Ziel unbekannt)