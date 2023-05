MSV Duisburg: Saarbrücken kommt mit vielen Fans und plant besondere Aktion

Der MSV Duisburg hat am kommenden Sonntag den 1. FC Saarbrücken zu Gast. Die Fans der Saarländer planen eine besondere Aktion.

Wenn der MSV Duisburg am vorletzten Drittliga-Spieltag den 1. FC Saarbrücken empfängt, steht sportlich nicht mehr viel auf dem Spiel für die Zebras, die den Klassenerhalt bereits sicher haben.

Ganz anders die Lage bei den Gästen aus dem Saarland. Nach drei Siegen in Serie ist der FCS wieder voll drin im Rennen um den Aufstieg. Vor der Gastspiel in Duisburg am Sonntag (14 Uhr, RS-Liveticker) sind der direkte Aufstiegsplatz und Relegationsrang nur einen Punkt entfernt.

Um ihre Mannschaft im Fernduell mit Dynamo Dresden und Wehen Wiesbaden bestmöglich zu unterstützen, wollen sich überdurchschnittlich viele Fans auf den Weg ins Ruhrgebiet machen. Laut der WAZ rechnet der MSV mit mehr als 3000 Zuschauern aus dem Südwesten.

Für die Anreise hat sich die organisierte Fanszene der Saarbrücker eine besondere Aktion ausgedacht. Sie ruft alle mitreisenden Anhänger auf, die über 300 Kilometer lange Distanz in einem Autokorso zurückzulegen.

MSV Duisburg lädt Pokalhelden von 1998 ein

"Lasst uns mit der ganzen Blau-Schwarzen Fanszene am frühen Morgen an der Saarlandhalle treffen, lasst uns die Schals aus den Fenstern hängen und diese im Wind wehen, und mit einem riesigen blau-schwarzen Autokorso nach Duisburg brettern", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Ultragruppen Boys Saarbrücken, Clique Canaille, Nordsaarjugend und Droogs.

Derweil haben sich auch die Duisburger für das letzte Heimspiel der Saison etwas einfallen lassen. Das MSV-Museum hat mehrere Pokalhelden von 1998 eingeladen, die damals den Titel bei der 1:2-Finalniederlagen gegen den FC Bayern knapp verpassten. Unter anderem werden Dietmar Hirsch, Torsten Wohlert und Markus Osthoff als Ehrengäste im Stadion sein.