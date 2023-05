3. Liga: Nächste Trainerentlassung perfekt

Ein Drittligist hat die Notbremse gezogen! Der Abstiegskandidat hat sich von seinem Trainer getrennt.

Wenige Stunden nach der 2:5 Niederlage der SpVgg Bayreuth gegen den Spitzenreiter SV Elversberg hat der Verein Cheftrainer Thomas Kleine von seinen Aufgaben entbunden.

Die Entscheidung sei im Kreise der Gesellschafter der Spielbetriebs-GmbH bereits in der letzten Woche gereift und nach der fünften Niederlage in Folge nun die Konsequenz der sportlichen Talfahrt.

Die SpVgg Bayreuth bedanke sich auch an dieser Stelle bei Thomas Kleine für seinen unermüdlichen Einsatz und viele unvergessliche Momente in einer extrem schwierigen Saison. Dr. Wolfgang Gruber, Gesellschafter der Spielbetriebs-GmbH: "Thomas hat dafür gesorgt, dass wir im Laufe der Saison überhaupt konkurrenzfähig geworden sind. In jedem Punkt, den wir auf dem Konto haben, steckt seine Arbeit. Dafür sind wir ihm sehr dankbar. Leider ist es in den letzten Spielen nicht gelungen, die spürbare Leistungsentwicklung nach der Winterpause zu stabilisieren und eine Stammelf zu etablieren. So bitter der Moment ist, aber ab morgen geht es darum, Zukunft zu gestalten."

Der bisherige Co-Trainer Julian Kolbeck wird die Mannschaft interimsweise betreuen.

Die Franken, die zu dieser Saison 2022/2023 erst aufgestiegen waren, stehen drei Spieltage vor Schluss auf dem letzten Tabellenplatz der 3. Liga. Sieben Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer. Die letzten drei Gegner heißen: Viktoria Köln, Borussia Dortmund II und der FC Erzgebirge Aue.

Die Bayreuther haben die letzten fünf Spiele verloren und warten seit dem 31. März - 3:0 gegen SV Meppen - auf einen Sieg.

Die Trainerentlassungen in der 3. Liga im Überblick:

FC Ingolstadt: Guerino Capretti - Michael Köllner

VfB Oldenburg_ Dario Fossi - Fuat Kilic

SV Meppen: Frank Krämer - Ernst Middendorp

Hallescher FC - Andre Meyer - Sreto Ristic

TSV 1860 München: Michael Köllner - Maurizio Jacobacci

FSV Zwickau: Joe Enochs - Ronny Thielemann

Borussia Dortmund II: Christian Preußer - Jan Zimmermann

FC Ingolstadt: Rüdiger Rehm - Guerino Capretti

Erzgebirge Aue: Timo Rost - Pavel Dotchev

1. FC Saarbrücken: Uwe Koschinat - Rüdiger Ziehl

VfL Osnabrück: Daniel Scherning - Tobias Schweinsteiger