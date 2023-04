Drittligist MSV Duisburg gastiert am kommenden Spieltag bei der SpVgg Bayreuth. Trainer Torsten Ziegner sprach im Vorfeld über das Personal.

Der MSV Duisburg schließt am Samstag (29. April, 14 Uhr) die Englische Woche mit dem Auswärtsspiel beim Aufsteiger SpVgg Bayreuth ab. Die jüngsten beiden Ergebnisse der Zebras konnten sich durchaus sehen lassen. Auf ein 1:1-Remis gegen den Tabellenzweiten SV Wehen Wiesbaden, folgte nur drei Tage später ein starkes 2:2 gegen den Spitzenreiter SV Elversberg.

In beiden Partien lag die Elf von Coach Torsten Ziegner gegen ein Spitzenteam zurück und zweimal gelang noch ein Unentschieden. Ein Indiz dafür, dass die Moral in der Mannschaft stimmt.

Diesen Schwung möchte Duisburg mit in das kommende Auswärtsspiel nehmen, wie Ziegner auf der Pressekonferenz am Donnerstag erklärte: "Ich bin sehr zuversichtlich. Wir haben in den letzten Spielen gegen drei Mannschaften, die in einer guten Verfassung waren, sehr gute Leistungen zeigen können und auf Augenhöhe gespielt."

Gegen Elversberg musste der MSV-Coach bereits zum dritten Mal in Serie auf seinen Kapitän Moritz Stoppelkamp (Adduktorenprobleme) verzichten. Auch Chinedu Ekene (Sehnenreizung), Phillip König (Oberschenkelverletzung) und Joshua Bitter (krank) standen nicht zur Verfügung.

Während Bitter direkt am Tag nach dem Spiel wieder ins Training zurückkehrte und eine Option für Bayreuth ist, kommt die Partie für das restliche Trio um Stoppelkamp zu früh.

Auch das 19-jährige Talent Hamza Anhari muss passen. Er zog sich im Training eine Bänderverletzung zu, wie Ziegner bestätigte: "Es ist davon auszugehen, dass Hamza aufgrund der Kürze der Zeit bis zum Saisonende, erst zur Vorbereitung wieder zu 100 Prozent fit ist. Wir werden da nicht unnötig Stress und Druck machen, sondern werden dem Jungen die Zeit geben, um sich richtig auszukurieren."

Laut Ziegner ist es denkbar, dass "auf der einen oder anderen Position" frische Kräfte im Vergleich zum Elversberg-Remis in der Startelf stehen werden. "Wir warten noch die Eindrücke vom Freitag ab und sind dort mit unserer medizinischen Abteilung in einem sehr engen Austausch. Die Jungs sind da sehr offen und transparent zu uns", betonte der 45-Jährige.