3. Liga: Verliert der SC Verl seinen Trainer an einen Zweitliga-Klub?

Der Sportclub Verl spielt einmal mehr eine tolle Drittliga-Saison und hat frühzeitig den Klassenerhalt gesichert. Die gute Arbeit wird natürlich auch von der Konkurrenz wahrgenommen.

Drittes Drittliga-Jahr und erneut der Nichtabstieg: Die Leistungen des SC Verl sind gar nicht hoch genug zu bewerten.

Mit einem der kleinsten, wahrscheinlich dem geringsten Etat aller 20 Mannschaften, schaffte es der SC Verl einmal mehr den Klassenerhalt vorzeitig perfekt zu machen. 45 Punkte nach 32 Spielen sind eine Hausnummer! Und das, nicht zu vergessen: ohne richtige Heimspiele.

Denn die Verler spielen, wie auch noch am 33. Spieltag (Montag, 19 Uhr, hier im Liveticker verfolgen) gegen Borussia Dortmund II, im Ausweichstadion in Paderborn. In ihre Heimat an die Poststraße wird der Sportclub erst zur neuen Saison zurückkehren.

"Wir sind natürlich stolz darauf, was wir in dieser Spielzeit geleistet haben. Wir spielen eine gute Saison", meinte auch Sportchef Sebastian Lange gegenüber RevierSport.

Neben dem 35-jährigen Manager Lange und Präsident Raimund Bertels ist natürlich auch Trainer Michel "Mitch" Kniat ein Garant für den sportlichen Erfolg. Kein Wunder, dass der 37-Jährige in einigen Notizblöcken der Konkurrenz versehen ist.

"Wir können das nicht verhindern. Wir wissen, dass Mitch und sein Trainerteam hier einen hervorragenden Job machen. Er hat auch über die Saison hinaus einen gültigen Vertrag bei uns. Dass es trotzdem immer wieder Gerüchte um ihn oder unsere Spieler gibt, ist dann die Kehrseite unseres Erfolgs. Das gehört aber zum Geschäft dazu und wir können damit leben", antwortete Lange angesprochen auf die jüngsten Gerüchte um Kniat.

Denn wie RevierSport erfuhr, soll der Fußballlehrer beim abstiegsbedrohten 1. FC Nürnberg auf dem Wunschzettel stehen. Es soll bereits zu ersten Gesprächen gekommen sein.

Zuvor wurde Kniat bereits immer mal wieder mit dem 1. FC Saarbrücken in Verbindung gebracht. Doch mittlerweile ist er nach RS-Informationen kein Thema mehr im Saarland. Rüdiger Ziehl soll Cheftrainer bleiben. Ob Kniat in Verl bleibt, ist eine andere Frage. Gut möglich, dass sich dieses Gerücht um einen vorzeitigen Wechsel des Verler Erfolgscoaches bis in die Sommerpause ziehen wird. Und: Bleibt er und werden die Verler auch in ihrer vierten Drittliga-Saison erfolgreich sein, wird es immer wieder Gerüchte um einen Kniat-Abgang geben.

Lange: "Wir sind da wirklich ganz entspannt. Nochmal: Mitch hat bei uns einen Vertrag. Aber klar ist auch und das kann ich ehrlich verraten, dass ist meine Meinung: Über kurz oder lang werden wir Mitch Kniat in der 1. oder 2. Bundesliga sehen. Dafür ist er einfach ein viel zu guter Trainer."