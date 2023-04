RWE trauert um langjährigen Mannschaftsarzt

Rot-Weiss Essen traut um Rudolf Eiling. Der langjährige Mannschaftsarzt ist im Alter von 80 Jahren verstorben.

Trauer bei Rot-Weiss Essen: Der Fußball-Drittligist teilte mit, dass der frühere Mannschaftsarzt Dr. Rudolf Eiling am Montagmorgen verstarb. Er wurde 80 Jahre alt. Eiling war über 20 Jahre lang und bis 2018 als Vereinsmediziner für die Gesundheit der RWE-Spieler verantwortlich. Zudem gehörte er bis zuletzt dem Ehrenrat des Revierklubs an.

"Eiling engagierte sich vielseitig und lange mit vollem Einsatz für RWE", schrieben die Bergeborbecker in einer Mitteilung. "Bei den rot-weissen Fußballern genoss der Mediziner einen hervorragenden Ruf."

Eiling habe in "Höhen und Tiefen" zum Verein gehalten und erlebte die Aufstiege 2004 und 2006 in die 2. Bundesliga hautnah mit. Nach dem Ende seiner Tätigkeit als Mannschaftsarzt im Jahr 2018 habe er sich als Ehrenratsmitglied bis ans Lebensende an der Hafenstraße eingebracht und sei bei den Heimspielen ein gern gesehener Stammgast gewesen.

RWE kündigte an, dass die Spieler im Heimspiel gegen den VfB Oldenburg am kommenden Sonntag (15 Uhr, RS-Liveticker) zu Ehren Eilings mit einem Trauerflor auflaufen werden.