MSV Duisburg: So ist der Stand bei Stoppelkamp - Zweikampf zwischen Knoll und Bakalorz

Der MSV Duisburg empfängt am Samstag (14 Uhr) Wehen Wiesbaden. Zebra-Trainer Torsten Ziegner gibt zuvor einen Einblick in den Personalstand.

Fünf Tage nach dem 2:2 bei Viktoria Köln bietet sich dem MSV Duisburg die nächste Chance, weitere Punkte auf dem Weg zum Klassenerhalt in der 3. Liga zu sammeln.

Einfach wird die Aufgabe am kommenden Samstag (14 Uhr, RS-Liveticker) sicher nicht, denn mit Wehen Wiesbaden kommt der Tabellenzweite und das formstärkste Team der Liga zu den in dieser Saison heimschwachen Zebras.

"Wir wissen, dass es möglich ist, ein gutes Spiel zu machen. Und dann sind wir nicht chancenlos, das Spiel zu gewinnen", sagte Trainer Torsten Ziegner in der Medienrunde am Donnerstag.

Ob der 45-Jährige am Wochenende wieder auf Kapitän Moritz Stoppelkamp zählen kann, bleibt vorerst offen. Aufgrund von Adduktorenbeschwerden fehlte der 36-Jährige am Montag in Köln. "Er hat in der Reha gearbeitet, aber wir müssen abwarten. Er muss das Signal geben, hundertprozentig fit zu sein", sagte Ziegner über den Stand beim Duisburger Topscorer (sieben Tore, elf Vorlagen).

Nicht in Gefahr sind die Einsätze von Julian Hettwer und Marlon Frey. Das Duo wurde im Gastspiel bei der Viktoria angeschlagen ausgewechselt, trug aber keine Verletzungen davon.

Sicher fehlen werden daher nur wie schon zuletzt Chinedu Ekene (Sehnenreizung) und Phillip König (Oberschenkelverletzung). Die Offensivspieler werden in den kommenden Partien ausfallen, für den gesamten Rest der Saison hat Ziegner sie immerhin noch nicht abgeschrieben. "Sie haben beide noch Chancen auf Einsätze." Ekene und König sollen planmäßig Anfang Mai wieder "vollumfänglich mit dabei" sein.

Zwei Spieler, die fit sind, liefern sich indes einen Zweikampf um einen Startplatz im defensiven Mittelfeld: Marvin Knoll und Marvin Bakalorz. Letzterer, eigentlich über die gesamte Saison hinweg gesetzt, bekam in Köln eine Pause und wurde durch Knoll ersetzt. Für den 32-Jährigen war es der erste Startelfeinsatz in dieser Saison. - gekrönt mit seinem ersten Tor für den MSV.

Knoll habe "in der Woche einen fokussierten und spritzigen Eindruck" gemacht, begründete Ziegner den Wechsel, den Bakalorz "professionell und als Teamplayer" aufgenommen habe.

Bei der Entscheidung, wer gegen Wiesbaden den Vorzug erhält, will Ziegner schauen, "wer frischer ist und welche Spieler der Gegner im Mittelfeld aufbietet". Was am Donnerstag bereits klar war: "Einer von beiden wird spielen."