MSV Duisburg: Nach Tor-Premiere - Marvin Knoll spricht über seine Zukunft

In seinem ersten Saison-Startelfeinsatz war Marvin Knoll in Köln (2:2) erstmals überhaupt für den MSV Duisburg erfolgreich. Der Routinier hat sich auch über seine Zukunft geäußert.

Nach seinem Wechsel aus St. Pauli zum MSV Duisburg im Januar 2022 stand Marvin Knoll bis zum Ende der vergangenen Spielzeit 19 Mal auf dem Platz und zählte unter Hagen Schmidt unter anderem auf der Innenverteidigerposition zum Stammpersonal.

Unter Torsten Ziegner hatte der 32-Jährige lange keinen leichten Stand und wurde an fünf Spieltagen nicht mal für den Kader berücksichtigt. Im Sommer machten dem ehemaligen Zweitligaspieler langwierige Hüftprobleme zu schaffen, in der Wintervorbereitung schien sich Knoll wieder als Alternative empfohlen zu haben, bis ihn eine einmonatige Oberschenkelverletzung bis Mitte März außer Gefecht setzte.

Gerade mal auf 60 Einsatzminuten brachte es der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler bis zu seinem Startelf-Debüt am Montagabend bei Viktoria Köln (2:2). Das hätte bis zu seiner Einwechslung zumindest für ihn persönlich kaum besser laufen können. Knoll stand nach einer von Benjamin Girth verlängerten Ecke goldrichtig und schob in Stürmermanier im Fallen zum zwischenzeitlichen 2:0 ein. Es war sein erster Treffer im Trikot des MSV Duisburg.

„Das war schon ein geiles Gefühl, auch wenn ich lieber gewonnen hätte“, sagte der der Defensivmann, der sich auf der Sechs neben Marlon Frey sofort als Taktgeber mit vielen lauten Kommandos ins Duisburger Spiel einbrachte.

Ein Extra-Lob hatte der 32-Jährige für die 1300 mitgereisten MSV-Anhänger übrig. Die Pfiffe nach dem Debakel gegen Dortmund waren schnell vergessen. „Die Atmosphäre war großartig. Die Fans haben uns extrem gepusht und auch durch die schweren Phasen getragen. Es war wie ein Heimspiel.“ Gerne würde Knoll auch wieder mal vor heimischem Publikum auf sich aufmerksam machen.

Seine Rolle als Ergänzungsspieler ordnete der ehemalige U20-Nationalspieler mit einer Mischung aus Ehrgeiz und Selbstkritik ein. „Man will natürlich immer spielen. Aber die Jungs haben es in der Hinrunde auf meiner Position auch einfach gut gemacht. Es war schwer an ihnen vorbeizukommen. Ich möchte mich unter der Woche einfach bestmöglich präsentieren und habe mich über die Chance gefreut. Dass ich noch mehr Spielzeit bekomme, liegt auch an mir.“

Möglich, dass Ziegner dem erfahrenen Stabilisator nach dessen „ordentlichen Auftritt“ in Köln gegen Wiesbaden am Samstag erneut das Vertrauen schenkt. „Er hat in der Woche einen konzentrierten Eindruck gemacht. Wir wussten, dass er mit seiner Erfahrung im zentralen Mittelfeld gut gegen den Ball arbeiten kann, solange die Kräfte gereicht haben. Darauf können wir aufbauen“, lobte der Trainer.

Knolls Vertrag in Duisburg läuft noch bis zum 30. Juni 2024. Sein Arbeitspapier möchte er gerne erfüllen. „Ich fühle mich sehr wohl in der Truppe und finde den Verein immer noch klasse. Ich bin keiner, der in schwierigen Phasen wegläuft. Ich hoffe, dass wir diese Saison noch viele Punkte sammeln und in der nächsten dann den nächsten Step gehen.“ Vorausgesetzt, Sport-Geschäftsführer Ralf Heskamp hat keine anderen Pläne. Denn Knoll zählt beim MSV sicher nicht zu den Geringverdienern.