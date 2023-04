MSV: Abstiegskampf ist Realität - Ziegner nach BVB: "Werden jetzt kein Tabula rasa machen"

Am Montag beschließt der MSV Duisburg den Spieltag der 3. Liga bei Viktoria Köln. Dann steht auch fest, wie eng der Vorsprung nach unten ist.

In Duisburg wähnte man sich schon weiter in der 3. Liga. Vor wenigen Wochen sahen sowohl MSV-Trainer Torsten Ziegner als auch der Sportliche Leiter Ralf Heskamp den Abstiegskampf als mehr oder weniger erledigt an.

Doch vor den 90 Minuten am Montag (19 Uhr) bei Viktoria Köln ist der Kampf um den Klassenerhalt wieder Realität geworden. Fünf Punkte beträgt der Abstand auf den ersten Abstiegsplatz - wenn der MSV den Spieltag am Montag beendet, dann weiß er schon im Vorfeld, ob der Vorsprung wieder geschmolzen ist.

Wobei er maximal auf vier Zähler schmelzen kann, da Bayreuth und Halle im direkten Duell aufeinandertreffen. Trotzdem geht der Blick nach unten, die Top-Fünf, die mal anvisiert wurden, sind gefühlt Lichtjahre entfernt.

Das weiß auch Ziegner, der es vermeidet, in Panik zu verfallen. "Die Lage ist gefährlich, aber nicht total dramatisch. Leider haben wir uns auch durch das 0:5 beim BVB in die Lage gebracht, dass wir jetzt wieder gefordert sind."

Sein Zusatz: "Trotzdem thematisieren wir den Abstiegskampf nicht im Großen. Es ging darum, die Partie gegen den BVB aufzuarbeiten."

Eine Reaktion kann man - unterstützt von 1300 Zebra-Fans - bei Viktoria Köln erwarten. Klar ist: Mit Blick auf das Restprogramm darf sich der MSV auch nicht sicher fühlen. Zwar haben die Zebras noch eine Partie in der Hinterhand, doch da geht es gegen den Spitzenreiter SV Elversberg.

Zudem warten nach Viktoria Köln noch der SV Wehen, die SpVgg Bayreuth, der FC Erzgebirge Aue, der FC Ingolstadt, der 1. FC Saarbrücken und Waldhof Mannheim auf die Ziegner-Elf.

Wir sind an einem Punkt, wo die Jungs beweisen können, dass die BVB-Partie ein Ausrutscher war Torsten Ziegner

Doch zunächst geht es um eine Reaktion der Duisburger, die auch der Coach erwartet: "Wir sind an einem Punkt, wo die Jungs beweisen können, dass die BVB-Partie ein Ausrutscher war."

Wobei in Köln sogar zahlreiche Spieler eine weitere Chance erhalten werden, denn der Trainer machte klar: "Wir werden wegen einem Spiel jetzt kein Tabula rasa machen und acht Spieler austauschen. Die eine oder andere Veränderung ist aber denkbar."