MSV Duisburg: Auch das noch - Stürmer fällt "in den kommenden Partien" aus

Der MSV Duisburg muss in den kommenden Wochen auf einen Stürmer verzichten. Er hatte sich am Wochenende verletzt.

Beim MSV Duisburg läuft es aktuell nicht. Der Ärger rund um den angekündigten Ausstieg des Sponsors, die sportliche Misere - und jetzt müssen die Zebras auch noch einen verletzungsbedingten Ausfall beklagen.

Stürmer Phillip König wird dem MSV vorerst fehlen. Er musste beim 0:5-Debakel gegen die U23 von Borussia Dortmund am Wochenende in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Am Dienstag teilte der Verein mit, dass König sich eine Muskelverletzung im Oberschenkel zuzog. Der 23-Jährige werde "in den kommenden Partien" nicht zur Verfügung stehen, heißt es von den Duisburgern.

Es sind bittere Nachrichten für den Angreifer, der im vergangenen Sommer aus der U23 von Holstein Kiel nach Meiderich kam - und seither schwierige Zeiten erlebte.

Kurz nach seinem Wechsel bremsten in die Folgen einer Corona-Infektion für längere Zeit aus, und danach konnte er sich nicht wirklich durchsetzen. Gegen Dortmunds Reserve stand König erstmals seit Monaten in der Startelf. Insgesamt kommt der gebürtige Suhler auf 18 Kurzeinsätze über 381 Minuten. Er wartet noch auf seine erste Torbeteiligung im Trikot des Revierklubs.





Und aufgrund seiner Verletzung wird sich König noch etwas gedulden müssen. Nach vielen Ausfällen über die Saison hinweg hatte sich die Personalsituation des MSV zuletzt etwas verbessert. Gegen den BVB fehlten Chinedu Ekene (Sehnenreizung), Alaa Bakir (krank) und Kolja Pusch (Rückenprobleme).